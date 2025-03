La Junta desactiva el Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía

Novedades en materia de inundaciones

Vías de comunicación afectadas y avisos para mañana

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la, ha desactivado, a las 9.45 horas de hoy lunes 24 de marzo, el Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones (PERI) que ha permanecido activo desde el pasado martes 4 de marzo con motivo del tren de borrascas que ha azotado Andalucía.La situación meteorológica e hidrológica se ha estabilizado y hoy no hay avisos por fenómenos meteorológicos adversos en Andalucía. "Hemos llegado a tener numerosos ríos con avisos, afortunadamente la situación ya hoy es otra", ha destacado el consejero de la Presidencia que ha precisado que la evolución hidrológica en el cauce de los ríos tiende a recuperar la normalidad de forma paulatina. No hay, de hecho, ya ningún cauce con umbral rojo o naranja en la región.Antonio Sanz también ha detallado que el Centro de Coordinación de Emergencias (Cecem 1-1-2), perteneciente a la, ha coordinado desde el comienzo del tren de borrascas a principios de marzo con el azote de, un total de 3.381 emergencias, de las que 796 han sido en Málaga; 683 en Sevilla; 670 en Cádiz; 412 en Huelva; 357 en Córdoba; 253 en Granada; 133 en Jaén y 77 en Almería. El día en el que se han registrado más avisos ha sido el sábado 8 de marzo con 491, seguido del 17 con 421 emergencias en la región y del día 13 con 388.Las inundaciones de sótanos, garajes, viviendas y el viario, así como los rescates en viviendas y vehículos, e incidencias en la red principal y secundaria de carreteras y vías férreas han motivado la mayor parte de las llamadas al 1-1-2.Las borrascas se han cobrado la vida de tres personas, un matrimonio en Constantina (Sevilla) y un hombre mayor en Añora (Córdoba), al tiempo que se ha estado buscando a un motorista desaparecido desde el pasado miércoles día 19, tras caer al río Genal, en el término malagueño de Pujerra.Esta mañana ha sido encontrado, según fuentes de la Guardia Civil, "lo que parece un cuerpo humano", por lo que se está a la espera de que Guardia Civil lo rescate y confirme que pudiera tratarse del varón desaparecido y, por tanto, una nueva víctima mortal del temporal. Antonio Sanz ha lamentado estos fallecimientos.La meteorología adversa también motivó la suspensión de la actividad educativa presencial el jueves 13 de marzo, el Centro de Educación Infantil y Primaria Virgen del Mar, en la barriada rural de El Portal, en Jerez de la Frontera, y el CEIP La Isla, también en Jerez, por el paso de la borrasca Konrad.En Málaga también se suspendió las clases hasta en diez centros, ocho de ellos en Estación de Cártama: Pablo Neruda, La Campiña, Cano Cartamón Arcoiris, Flor de Azahar, además de los Institutos de Enseñanza Secundaria Valle del Azahar y Cartima, junto al centro privado Novaschool Sunland, junto al CEIP Francisco Quevedo y IES Torre del Prado en Málaga. El colegio Federico Garcia Lorca, sito en la pedanía Las Moras de Almogia (Málaga) ha retomado hoy la normalidad al quedar arregladas sus dependencias.El viernes ya se desactivaron los Puestos de Mando Avanzado (PMA) que estaban desplegados en el Palmar de Troya y en la Cartuja de Jerez, tras autorizarse la vuelta a casa de los 17 vecinos que permanecían desalojados en el municipio de El Palmar de Troya.En Málaga, los vecinos evacuados preventivamente en la ribera del río Campanillas pudieron volver el pasado martes 18, a excepción de algunos de la zona de La Isla que, debido al nivel del agua, lo hicieron dos días después, el jueves 20 de marzo, una vez bajó el nivel en las inmediaciones.Efectivos de Infoca de la Agencia de Emergencias de Andalucía ha estado trabajando durante todo el episodio en tareas de recuperación de las zonas afectadas en El Burgo, Cártama, Ardales y Almogía en Málaga, así como en Aroche, Cortegana, Hinojos, Almonte y Escacena del Campo en Huelva, además de en Jerez de la Frontera en Cádiz y El Palmar de Troya en Sevilla.Los bomberos forestales también han retirado árboles caídos en Casarabonela en Málaga y vigilaron la cabecera de río Guadalupe desde su nacimiento hasta Arcos de la Frontera y el río Hozgarganta en Jimena y Guadarranque en Los Barrios, en la provincia gaditana.Hasta un total de 90 municipios andaluces han tenido activados sus planes territoriales de emergencias de Protección Civil de ámbito local (Ptel): 22 en la provincia de Huelva, 18 en Málaga, 17 en Granada, 13 en Cádiz y en Sevilla, respectivamente, cuatro en Almería y tres en Córdoba.Antonio Sanz también ha recordado que la Agencia de Emergencias de Andalucía va a crear una nueva Unidad de Análisis de Riesgos, pionera en España, que incluirá a expertos analistas de diferentes disciplinas para mejorar la toma de decisiones en emergencias gracias a análisis de parámetros meteorológicos, hidrológicos, geográficos y poblaciones, entre otros."Todo ello contribuirá a detectar con antelación situaciones de riesgo que puedan sobrevenir", ha precisado el consejero de la Presidencia que ha detallado, también que el Gobierno andaluz trabaja, asimismo, en una nueva catalogación de zonas inundables: "Se va a crear la categoría A, zona de riesgo especialmente grave, en las que, de forma automática, frente a unos umbrales determinados para cada zona, la obligación de desalojar será inmediata".En cuanto al estado de las carreteras, la Dirección General de Tráfico (DGT) mantiene en estos momentos en nivel negro once carreteras en Andalucía, seis en la provincia de Cádiz (la CA-3113 en Torrecera-Los Repastaderos; la CA-4102 en Torre Melgarejo-Nuevajarilla; la CA-4107 en Torrecera-Los Isletes; la CA-5101 La Garrapata; la CA-6101 Bornos-Coto de Bornos; y la CA-6105 Los Barrancos-Ermita de las Montañas), dos en Córdoba (la CO-4207 entre Montilla y Montalbán y la CP-180 en Villa del Río); una en Málaga (la A-7205 en Los Paulas), otra en Granada (la GR-4104 en El Bejarín-Benalúa) y otra en Sevilla (la CHG-BG-01 en Maribáñez-El Trobal).Laha activado para mañana el aviso amarillo por lluvias y tormentas en la provincia de Cádiz, en el litoral de Huelva y en la comarca malagueña de Ronda. El aviso está previsto desde las 12:00 horas hasta la medianoche de mañana martes.