La Diputación mantiene cerrada al tráfico la carretera CO-4207 entre Montilla y Montalbán

Un total de seis carreteras de la red provincial permanecen cortadas a consecuencia del temporal de lluvia que viene sufriendo la provincia de Córdoba desde hace ya varias semanas, según ha informado hoy el presidente de la. Entre ellas, destaca la carretera provincial CO-4207 que conecta Montilla con Montalbán, cuyo cierre se decretó este pasado jueves,El máximo representante de la institución provincial, que ha mantenido esta mañana una reunión de coordinación con los integrantes del Comité de Emergencias de la provincia, en el que están todos los servicios implicados en este tipo de situaciones, ha señalado que está cortada la CO-4207 por el desbordamiento del río Salado, en concreto en el punto kilométrico 5+450, en las proximidades del pago de Malabrigo, junto al arroyo Salado.De igual modo, a este corte se ha sumado el de la carretera CO-4205 a su paso por la estación de Montemayor, que permanece cerrada al tráfico por desbordamiento del arroyo, junto con la CO-4304 a su paso por Los Algarbes y La Paz, en el término de La Carlota. Por último, dos caminos provinciales (el CP-261 de Casalillas y CP-180 de La Vega) continúan cortados por los problemas derivados de las precipitaciones.Durante la jornada de hoy, la actuación del Servicio de Carreteras ha permitido la reapertura de otras siete carreteras que han sufrido daños como consecuencia de las lluvias. Se trata de la CO-7409 de Villaralto a Dos Torres; la CO-3204; la CO-4102 entre Bujalance y Pedro Abad; la CO-7102 de Pedroche a El Guijo y la CO-7100 por la ermita de la Virgen de las Cruces; la CO-3310 en su punto kilométrico 9,500 y la CO-5201 en Baena.Por último, un total de cinco vías han sufrido daños pero no ha sido necesario su corte. Se trata de la CO-3200 a Bujalance por la Campiña por restos sobre la calzada en su punto kilométrico 24 que ya han sido retirados; la CO-5200 por barros sobre la calzada ya retirados; la CO-5104 de Villa del Río a Cañete por un olivo ya retirado en el punto kilométrico 2,500; la CO-7403 de Fuente Obejuna a Villanueva del Rey por cauce desbordado en el punto kilométrico 3,600 y la CO-8404 de Fuente Obejuna a los Blázquez por el salto del arroyo San Pedro.Según el presidente de la Diputación, "estamos en constante contacto a través de nuestro Comité de Emergencias para dar respuesta cuanto antes a todas estas incidencias. Además, seguimos teniendo alerta amarilla, que se ha ampliado hasta las 6.00 de la mañana en las zonas de sierra, Los Pedroches y la Campiña".Fuentes ha recordado que "ante cualquier incidencia hay que llamar al 112, que son los encargados de coordinar las actuaciones en cualquier término". Asimismo, ha hecho un llamamiento a la población "para no hacer desplazamientos si no es necesario".