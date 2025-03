El PSOE-A insta a la Junta a rescindir el contrato con la empresa de ambulancias

, parlamentaria andaluza por el, instó ayer a lade laa rescindir el contrato con la empresa egabrense Transportes Sanitarios Sur de Córdoba (TSC) , cuyos trabajadores vienen denunciando dificultades e irregularidades en el cobro de sus nóminas.Tan solo dos días después de que la consejera de Salud y Consumo,contra la empresa concesionaria del servicio de transporte sanitario en la provincia de Córdoba, Isabel Ambrosio reprochó a la responsable autonómica el "cuajo" de "seguir sin actuar y estar con los brazos cruzados, consintiendo un fraude y el despilfarro de dinero público al ser conscientes desde hace meses de este problema".De igual modo, la parlamentaria socialista le afeó que "no puede pedirle más paciencia a los trabajadores, que llevan cinco meses sin cobrar pidiéndole dinero prestado a sus familias para poder vivir, y que han pasado de una huelga indefinida a una huelga intermitente porque no podían soportar la pena de abandonar a los mayores y a los enfermos y dejarles sin traslados en ambulancias".Ante ello, Isabel Ambrosio instó a la Junta a "rescatar el contrato por incumplimiento, a buscar la fórmula de pagar a los trabajadores el dinero que se les adeuda por un trabajo ya realizado y a adjudicar otra vez el servicio de ambulancias en la provincia de Córdoba". "Deje de esconderse tras una bata blanca, porque ya no lo es: es gestora y está abandonando a los profesionales sanitarios", espetó a la consejera.Según la consejera, la gerencia delemitió un oficio el 27 de enero advirtiendo a la empresa sobre un posible incumplimiento y requiriéndole la regularización del pago de las nóminas de los trabajadores "en un plazo máximo de tres días".Dos días después, detalla la Junta, la empresa respondió que estaba "en un proceso de recapitalización" y propuso un calendario de fraccionamiento de los pagos. El 13 de febrero, elexigió a la empresa una "prueba de estar al corriente en los pagos de nóminas" en un plazo de diez días. Sin embargo, la compañía informó de que "no podía atender la solicitud en ese momento" debido a su situación con la Seguridad Social, que calificó como “ajena a su voluntad, de carácter temporal y en proceso de resolución”.Ante esta situación, el 27 de febrero la Junta inició un "expediente de penalidades" para determinar el alcance del incumplimiento y la falta de acreditación del pago de las nóminas. “Puedo asegurarles que hemos sido tajantes e inflexibles con esta empresa, instándola mediante los procesos administrativos y sancionadores pertinentes para que se ponga al corriente de los pagos con sus profesionales”, afirmÓ la consejera.Tras la notificación del inicio del expediente, la empresa informó de que había procedido al pago íntegro de las nóminas pendientes de diciembre de 2024 y que la de febrero estaba en proceso de cierre para su abono. Sin embargo, aún quedaban pendientes los pagos de octubre y noviembre de 2024 y enero de 2025, aunque la empresa aseguró que la última sería abonada "en los días siguientes".