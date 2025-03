El Cristo de la Juventud presidirá por primera vez el Vía Crucis de la Agrupación de Cofradías

Elpresidirá por primera vez elde laque, si el tiempo no lo impide, tendrá lugar el7 de marzo, a partir de las 21.00 de la noche, justo al término de la misa que se oficiará en laDe este modo, la exquisita talla del artista cordobés, que el pasado año conmemoró el trigésimo aniversario de su bendición , saldrá desde el templo anexo ala laspara dirigirse hacia la Cuesta del Silencio, Arcipreste Fernández Casado, Beato Miguel Molina, Hermanos Garnelo, Don Diego de Alvear, Don Gonzalo, Lombardo, San Fernando, Corredera, Plaza de la Rosa, Arcipreste Fernández Casado, Cuesta del Silencio y regreso a la iglesia santuario de María Auxiliadora.Desde lahan animado a sus hermanos aen este "" para la corporación salesiana. Lasen portar el paso del Señor –que estarádesde las 10.00 de la mañana hasta las 19.00 de la tarde– deben comunicarlo al correo hermandad@juventudynazaret.es Un día más tarde, el sábado 8 de marzo, la iglesia-santuario de María Auxiliadora acogerá, tras la misa de las 19.30 de la tarde, la2025 que, como avanzó en primicia Montilla Digital , es obra del artista gaditanoLa, cotitular de la hermandad salesiana,de la Semana Santa de Montilla, coincidiendo con lade la imagen que tallara en 2006 elMiguel Ángel González Jurado.Nacido en Cádiz en 1979 y residente en la, Juan Miguel Martín Mena se ha consolidado como uno de losen el ámbito de la. Sus obras, caracterizadas por un, incluyen técnicas como el bolígrafo, el grafito y la acuarela, lograndodesde una perspectiva moderna y onírica.Además de recibir el encargo de la Hermandad de la Juventud, Martín Mena fue designado para realizar eldel año 2025, que fue presentado el pasado 9 de enero en elde la capital de la Costa del Sol.Su trayectoria incluye, como el de la(2021), elde Almonte, y otras obras para la(2022), del(2020) o del(2018).En los últimos años, su creatividad y su maestría en la composición ha llamado la atención de publicistas y editores a la hora de ilustrar sus publicaciones en periódicos como, impulsando, a su vez, sudesde la que canaliza su creatividad con la ilustración y el diseño a través de trabajos, como su, que vio la luz en 2019.De este modo, el cartel de la Semana Santa de Montilla será una, no solo por la calidad artística que exhibirá Juan Miguel Martín Mena sino, también, por elde Nuestra Madre María de Nazaret. Tal y como avanzó Montilla Digital , la Banda Filarmónica "Ciudad de Bollullos" acompañará a la Virgen de Nazaret en su primera estación de penitencia, que recorrerá las calles de Montilla c, diseño de. Elque marca la orfebrería y el bordado plasmado en else verá culminado con las marchas del mismo corte, fraguando así una simbiosis que, a buen seguro, mantendrá la uniformidad en elde la corporación salesiana.