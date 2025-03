El Centro Público de Formación Profesional para el Empleo de Montilla oferta nuevos cursos

El Centro Público de Formación Profesional para el Empleo (CFPE) de Montilla, adscrito a la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la, ha anunciado la apertura del plazo de inscripción para varios cursos dirigidos a personas desempleadas. Estos cursos ofrecen una formación integral con prácticas no laborales en empresas y conducen a la obtención de un certificado de profesionalidad.El plazo de solicitud ya está abierto para el curso de Operaciones Auxiliares de Fabricación Mecánica (Nivel 1, 440 horas), que ofrece formación especializada para quienes deseen adquirir habilidades en el sector. Las inscripciones estarán abiertas hasta el martes 18 de marzo, con una sesión informativa programada para el jueves 20 de marzo a las 10.00 de la mañana y un inicio previsto para el próximo 21 de abril.Entre las opciones disponibles se encuentra el curso de Soldadura Oxigas y Soldadura MIG/MAG (Nivel 2, 600 horas), orientado a la especialización en técnicas de soldadura industrial. Asimismo, se impartirá el curso de Gestión Contable y Gestión Administrativa para Auditoría (Nivel 3, 630 horas), enfocado en el ámbito financiero y contable.Para quienes buscan formación en el sector sociosanitario, el CFPE ofrecerá el curso de Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales (Nivel 2, 450 horas), con el objetivo de preparar profesionales para el cuidado de personas en situación de dependencia. También se ha programado el curso de Montaje y Mantenimiento de Instalaciones de Climatización y Ventilación-Extracción (Nivel 2, 500 horas), una opción clave en el sector de las instalaciones térmicas.Por último, el programa incluye la Habilitación para la Docencia en Grados A, B y C del Sistema de Formación Profesional (Nivel 3, 380 horas), una formación dirigida a quienes deseen desarrollar su carrera en el ámbito de la enseñanza técnica y profesional. Estos cursos representan una oportunidad para la capacitación en áreas de alta demanda laboral, facilitando la inserción en el mercado de trabajo.Estos cursos están diseñados para ofrecer oportunidades de cualificación y especialización en sectores con alta demanda laboral, proporcionando a los participantes conocimientos prácticos y técnicos que faciliten su inserción en el mercado de trabajo.Los interesados pueden obtener más información y presentar su solicitud a través de la. También existe la opción de realizar la inscripción presencialmente en la Oficina de Registro de la Junta de Andalucía en Córdoba, aunque para ello es necesario solicitar cita previa a través de este enlace Para obtener más detalles, las personas interesadas pueden contactar con el CFPE de Montilla a través del correo electrónico o en los teléfonos 679 715 319 y 629 959 965. "No se admitirán solicitudes por correo electrónico, ya que deben presentarse oficialmente a través de los medios establecidos por la Ley 39/2015, de 1 de octubre", precisan desde el CFPE de Montilla, cuya oferta formativa ofrece una oportunidad única para mejorar la empleabilidad en sectores clave, proporcionando al alumnado las herramientas necesarias para integrarse en el mercado laboral.La oferta formativa del CFPE de Montilla responde a las necesidades del mercado laboral actual, apostando por la capacitación en sectores estratégicos. Con esta iniciativa, la Junta de Andalucía busca fortalecer la empleabilidad y mejorar las oportunidades profesionales de los ciudadanos a través de la educación y el aprendizaje continuo.