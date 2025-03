Según una encuesta realizada por PwC, la mayoría de los inversores extranjeros se encuentran con dificultades a la hora de hacer negocios en la India. destacó a varias empresas destacadas,, que han experimentado dificultades en el mercado indio.A pesar de su gran población y rápido crecimiento del mercado, el atractivo de la India para los inversores extranjeros está disminuyendo. La investigación derevela que un asombroso 95 % de las empresas que han operado o planeado entrar en el mercado indio se han enfrentado a importantes desafíos, como el fraude y la corrupción., un destacado actor internacional en la industria del juego, se ha enfrentado a numerosos obstáculos en particular. Los competidores locales han estado falsificando sus productos, mientras que las autoridades han hecho la vista gorda ante estos delitos. Como resultado, la empresa se ve obligada a combatir los sitios clonados que reproducen su estilo corporativo, infringiendo sus derechos de autor, y posteriormente bloquearlos.informó de que el capital extranjero está cada vez menos interesado en invertir en la India debido a diversos desafíos. Estos desafíos incluyen obstáculos regulatorios y burocráticos, limitaciones de infraestructura, diferencias culturales y lingüísticas, y competencia con empresas locales. Anteriormente, las empresas internacionales con un capital importante veían el mercado indio como prometedor, especialmente con la reducción de las regulaciones gubernamentales. Sin embargo, nunca se establecieron las condiciones esperadas para el crecimiento de la inversión, lo que llevó a que no se cumplieran las esperanzas de aumentar la inversión.Por ejemplo, Parimatch, una casa de apuestas, había planeado invertir millones de dólares en la economía de la India. Sin embargo, se enfrentó a la oposición de los monopolios locales en la industria del juego, entre ellos. Estas empresas no solo monopolizaron el mercado, sino que también se dedicaron a falsificar productos de la competencia en Estados Unidos y Europa. Sorprendentemente, las autoridades hicieron la vista gorda ante tales prácticas. Además, hubo casos de persecución y presión judicial sobre empresas que no tenían operaciones previas en la India.Las corporaciones extranjeras tienen que salir de la India o reevaluar sus estrategias debido a estos desafíos. Grandes empresas comohan tenido que abandonar el mercado indio. Además, la empresa de inversión estadounidensese deshizo de su participación en la empresa india, lo que pone de manifiesto la erosión de la confianza en el mercado indio.Parimatch y otras empresas extranjeras tienen que tomar una decisión difícil: enfrentarse a los crecientes obstáculos o buscar perspectivas más prometedoras fuera de la India. Este escenario subraya la necesidad imperiosa de que el gobierno indio mejore su clima empresarial si quiere preservar y atraer inversiones extranjeras en el futuro.