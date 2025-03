Dolor cervical y lumbar: el segundo problema crónico de salud más frecuente en España

El tratamiento de la mayoría de los episodios de cervicalgia y lumbalgia, cuya incidencia aumenta con la edad, siendo más común a partir de los 45 años, es conservador, abordándose con analgesia, manteniendo una adecuada higiene postural y realizando ejercicio de bajo impacto y estiramiento, para ayudar tanto a reducir el dolor como a prevenirlo, ha señalado el doctor.Sin embargo, si el dolor se prolonga en el tiempo, por más de 6 u 8 semanas, no responde al tratamiento conservador y presenta irradiación a un miembro (brazo o pierna), hormigueo o pérdida de fuerza, “es necesario descartar una posible radiculopatía por una hernia discal”. En la región cervical las hernias discales se localizan más frecuentemente entre las vértebras cuarta, quinta y sexta, y en la columna lumbosacra en las últimas vértebras.Con el paso de los años, es frecuente que se produzca un envejecimiento del disco intervertebral, por disminución de su contenido en agua y colágeno principalmente. Esto hace que el disco pierda altura, los cuerpos vertebrales se aproximen entre sí y la dimensión del canal medular y los forámenes disminuya, facilitando la compresión de una raíz nerviosa y produciendo una radiculopatía, o en casos más serios de la médula espinal, provocando una mielopatía.Así, para confirmar si existe una radiculopatía o incluso una mielopatía, deben realizarse pruebas complementarias de imagen y un electromiograma. El doctor Moreno ha afirmado que el electromiograma “es una prueba sencilla, que no provoca molestias, a la que el paciente no debe tener ningún temor”.Esta prueba valora la actividad eléctrica de los músculos y los nervios, para identificar qué raíz o raíces nerviosas están afectadas por una hernia discal y en qué grado de intensidad, para así plantificar mejor el tratamiento y decidir si es más adecuado mantener una actitud conservadora o realizar cirugía.El Centro Médico Quirónsalud Jaén cuenta con una amplia cartera de servicios y un equipo de más de 35 profesionales (médicos y sanitarios) altamente especializados para ofrecer una atención integral a sus pacientes. Además, el Hospital Quirónsalud Córdoba actúa como centro de referencia para garantizar la continuidad asistencial en caso de ser necesario.