Brillante actuación de los atletas montillanos en la Milla Ciudad de Córdoba

La segunda edición de lavolvió a demostrar su gran proyección dentro del calendario atlético provincial. Con una organización que estuvo a un alto nivel,–muchos de ellos montillanos– con elen el panorama cordobés. Además, fue lapara elde la, unpara los participantes.Dentro delvivido en las calles de Córdoba, lostuvieron una notable actuación en distintas categorías. En la clasificación Máster Masculina,, del, logró una meritoria undécima posición, mientras que, del, finalizó en el puesto 23.En la categoría Máster Femenina,, del, consiguió la octava plaza, mientras que, del Club Atletismo Montilla, cruzó la meta en el puesto 17.Las categorías sénior también contaban con, destacando el excelente desempeño de, del Club Los Califas-UCO, quien subió al podio con una destacadaen la clasificación general Senior Sub-23 Femenina. Su hermana y compañera de equipo,, finalizó en novena posición, consolidando la presencia del club en los puestos de honor.En las categorías de formación, el Club Atletismo Montilla demostró el. En la clasificación Sub 18/16/14 Masculina, Said Diallo –que defendió los colores del– logró la medalla de plata, mientras quefinalizó en el puesto undécimo. En la misma categoría, pero en la modalidad femenina,consiguió una magnífica quinta posición.Mención especial merecía la destacada actuación en la categoría Sub 12/Sub 10 Mixta, en la que los atletas del Club Atletismo Montilla dominaron la prueba.logró la victoria, seguida muy de cerca por su compañera, que alcanzó la segunda plaza.Además,consiguió una meritoria cuarta posición, consolidando el gran papel de la cantera montillana en la prueba. Por último, en la categoría Sub 8/Sub 6 Mixta,, también integrante del Club Atletismo Montilla, brilló con su tercer puesto, dejando claro que el relevo generacional en el atletismo montillano está asegurado.La Milla Ciudad de Córdoba Culdecor volvió a ser unpara que los atletas montillanos demostraran suen un evento que, con el respaldo institucional y la excelente acogida entre los corredores, ofreció un sensacional espectáculo dentro del Circuito Provincial de Carreras Populares.