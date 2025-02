Tres de tres para el Club Baloncesto Montilla

Sénior masculino

Club Baloncesto Montilla 70 - 53 U.D. Baloncesto Encinarejo

Club Baloncesto Montilla Come & Pizza: Jorge Delgado (10), Javi Sánchez (1), Víctor Vega (2), Dani Delgado (2), Edu Merino (2), Daniel Delgado (8), Rafa Sánchez, Álex Herrador (2), Agus Mora (10), Mario Carmona (13), Javi Delgado (10) y Rubén García (10).

Jorge Delgado (10), Javi Sánchez (1), Víctor Vega (2), Dani Delgado (2), Edu Merino (2), Daniel Delgado (8), Rafa Sánchez, Álex Herrador (2), Agus Mora (10), Mario Carmona (13), Javi Delgado (10) y Rubén García (10).

Unión Deportiva Baloncesto Encinarejo: Moyano (3), Cañadillas (9), Pimentel (2), Sergio Zafra, Jaume (8), Pedro Guerrero (3), Copado (4), Antonio Rafael, Correderas (22) y José Carlos (2).

Moyano (3), Cañadillas (9), Pimentel (2), Sergio Zafra, Jaume (8), Pedro Guerrero (3), Copado (4), Antonio Rafael, Correderas (22) y José Carlos (2).

Parciales: 21-6; 11-10; 13-18; 25-19.

Sénior femenino

Club Baloncesto Montilla 70 - 34 Club Baloncesto La Rambla

Club Baloncesto Montilla Come & Pizza: Teresa Delgado (6), María Lara (13), Julia Luque (5), María Arroyo (6), Nazaret (6), Juana López (7), Laura Delgado (2), Zahira (6), Clara Ruz (8), Isa Casado (7) y Cristina Márquez (4).

Teresa Delgado (6), María Lara (13), Julia Luque (5), María Arroyo (6), Nazaret (6), Juana López (7), Laura Delgado (2), Zahira (6), Clara Ruz (8), Isa Casado (7) y Cristina Márquez (4).

Fábrica de Cerámica Antonio Ortiz Club Baloncesto La Rambla: Ana Ortiz (5), Elena Ortiz, Irene, Gema, Carmen Rojas (8), Isa Jiménez (7), Lola Urbano (3), Sofía, Aurora Arroyo (5), María Isabel (4), Carmen María (2) y Andrea Luque.

Ana Ortiz (5), Elena Ortiz, Irene, Gema, Carmen Rojas (8), Isa Jiménez (7), Lola Urbano (3), Sofía, Aurora Arroyo (5), María Isabel (4), Carmen María (2) y Andrea Luque.

Parciales: 21-6; 15-3; 22-12; 12-13.

Segundo duelo para el Sénior femenino

Club Baloncesto Montilla Come & Pizza 69-38 Academia Baloncesto 3 puntos Puente Genil

Club Baloncesto Montilla Come & Pizza: Teresa Delgado (4), María Lara (20), Carmen Lara, María Arroyo (1), Nazaret (11), Laura Delgado (7), Zahira (1), Carmen Castro (9), Isa Casado (3) y Juana López (13).

Teresa Delgado (4), María Lara (20), Carmen Lara, María Arroyo (1), Nazaret (11), Laura Delgado (7), Zahira (1), Carmen Castro (9), Isa Casado (3) y Juana López (13).

Academia Baloncesto 3 puntos Puente Genil: Marina, Lourdes López (4), Marta Castilla (5), Belén (4), Ana Aguilar (14), Cande (4), Destiny (2), Natalia Bujalance (2), Isabel Ruiz (2) y Marta Velasco (1).

Marina, Lourdes López (4), Marta Castilla (5), Belén (4), Ana Aguilar (14), Cande (4), Destiny (2), Natalia Bujalance (2), Isabel Ruiz (2) y Marta Velasco (1).

Parciales: 13-4; 25-9; 17-17; 14-8.

Siguen laspara el. En un fin de semana conpara los máximos representantes montillanos,para el Sénior femenino y eldel equipo masculino ante el líder dejan a sendos conjuntos con unPlenitud en todas las facetas de juego la mostrada por los hombres deen su duelo ante el primer clasificado. Por delante en el marcador de inicio a fin, los montillanos rompieron la imbatibilidad de unque solo tuvo en el tercer cuarto un, noqueado con rapidez por el cuadro local en el último período.El encuentro comenzó con unpara los montillanos. La eficacia en el tiro, sumada a una intensa defensa, provocaron unque invitaba al optimismo. El buen hacer en la pintura, con rápidas transiciones defensa-ataque, permitieronde cara a canasta. La dinámica se mantuvo en todo el cuarto, finalizando el período con unEl siguiente cuarto tuvo un mayor protagonismo defensivo, sobre todo en los visitantes, que controlaron elde los montillanos mostrado en el anterior cuarto. La fluidez en ataque fue menor, varias opciones de tiro con relativa facilidad no se consumaron y el conjunto visitante consiguióque le había provocado su rival. Pese a ello, el cuarto volvió a decantarse para los blanquiazules porTras el paso por vestuarios, los primeros compases fueron de. El Club Baloncesto Montilla mantuvo las diferencias hasta la recta final del cuarto, momento en el que los encinarejenses consiguieron variosfinalizados desde la zona interior para ponerse a 11 puntos.El último período sería el más destacado en anotación, con un Montilla que alcanzó dígitos superiores a lay un cuadro visitante que buscó la heroica con tiros rápidos que le hicieran meterse en el partido. Lapara gestionar la ventaja obtenida con anterioridad y varias aciertos desde el perímetro, hicieron el resto. El conjunto de Contreras mantuvo sus buenos números y el cuarto volvió a tenercon un marcador de 25-19., con una valoración de +21 y +19, respectivamente, junto a los 13 puntos defue lo más destacado de un sénior masculinopara la plantilla deen un fin de semana que permitió disfrutar en elde las victorias locales ante lay laElmostró a un Club Baloncesto Montilla intensó desde el inicio, circulando el balón con la efectividad necesaria para alcanzar buenas opciones de tiro. Cony dos de dos en triples, las montillanas fueron avanzando en el marcador hasta alcanzar elque cerró el primer acto.El segundo período tuvo mucha similitud con el anterior, viéndose a un conjunto montillanoy con la concentración necesaria en defensa para dejar solo con tres puntos a las rambleñas en el cuarto. Con unade +27 puntos para el equipo local, se llegó al descanso.Tras el paso por vestuarios, los ataques tomaron el protagonismo y ladecayó. El cuadro visitante mejoró sus prestaciones en la anotación. Pese a ello, no pudo mejorar en la retaguardia, volviéndose a ver a un Club Baloncesto Montillay con la aportación anotadora de muchas de sus jugadores. Elbrilló sobre la pista y con un 22-12 en el tercer período se llegó al último cuarto con elUn período final con idas y venidas sobre ambas canastas apenas inquietó a las de Agus Leiva, que cerraron la contienda con unen el marcador que demuestra el buen hacer de las montillanas en esta fase del campeonato liguero., con una valoración de +17 y +16, respectivamente, unido al bloque anotador formado por las propias María e Isa junto a, entre otras, lo más destacado en una nueva victoria fraguada por todo laElpara el equipo femenino volvió a traer uno nuevo triunfo, esta vez por. Dos primeros cuartos con unay laen los momentos claves del encuentro, losdel triunfo montillano.El primer cuarto tuvoen el ataque, viéndose a dos contendientes cony con dificultades para tener continuidad en su juego interior. Varias canastas consecutivas del conjunto local permitieron a las blanquiazules irse con ventaja en el marcador.Elsería bien distinto, el perímetro comenzó a dar sus frutos y las diferencias se fueron ampliando. Elseguía siendo menor que en otras ocasiones. Pese a ello, lacontrarrestó lo anteriormente mencionado y elde este período dejaba el marcador al descanso en un esperanzador 38-13.Tras el paso por vestuarios, la igualdad se apoderó del encuentro. El tercer tiempo tuvo un, siendo los 17 puntos obtenidos por las visitantes su mejor registro en todo el partido. Por parte local, lase mantuvo. Lano sufrió variaciones y el partido quedó decantado.El último cuarto tuvo unpara el quinteto montillano, con dos canastas consecutivas, que pusieron el +30 del lado local. De ahí al final, el reloj corrió a favor de las vinícolas, que supieronsin pasar apuros hasta alcanzar la victoria.con un +27 de valoración, junto a los once rebotes defueron losen un grupo que sigue a unen la pelea por el título liguero.