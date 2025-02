Resistió hasta donde pudo

Montilla Club de Fútbol 0-2 Dos Hermanas Club de Fútbol

Montilla Club de Fútbol: Molero, Alfonso Carraña, Soto, Juanito, Javi Ruiz, Tate, José Carraña, Gorka, Moslero, Tena y Hugo Navarro. También jugaron: Pedro Crespín, Maleno, Sergio Heredia, Manolete, Rafa Alcaide y Sabariego.

Dos Hermanas Club de Fútbol: Álex, Maqueda, Ángel, Baldu, Diego García, Lucas, Braganza, Toro, Álvaro, Acosta y Julio. También jugaron: Josemi, Samu, Guti, Chile y Pablo Ortiz.

Goles: 0-1 Lucas (m. 23); 0-2 Lucas (m. 79).

Árbitro: Pla Muñoz, Pablo José. Amonestó por los locales a Gorka, Hugo Navarro y Sergio Heredia. En el lado visitante eran amonestados Baldu, Julio y Josemi. Expulsó a Sabariego por roja directa (m. 96).

Incidencias: Partido correspondiente a la vigesimoprimera jornada del Grupo 1 de la División de Honor Sénior, disputado en el Estadio Municipal de Montilla, ante unos 500 espectadores.

Else topó con un excelsoque mostró al conjunto vinícola la realidad actual de los equipos llamados a. Con unen todas las facetas del juego, los nazarenos vencieron pora un Montilla que, con esta derrota,de la terna de clubes que lucharán por elLa contienda comenzó convinícola.volvían al esquema inicial planteado por. Los primeros compases serían de alternancia en el, con dos equipos que buscaron la portería rival empleando. El Montilla buscó la combinación y su, mientras, el Dos Hermanas mostró rápidas transiciones y unen busca de sorprender a la defensa auriverde.Con esta perspectiva, ambos contendientes merodearon el área contraria. José Carraña, en un mano a mano que no fue capaz de definir, tuvo la. Instantes después, el Dos Hermanas respondió con un balón a la espalda de la defensa queintentó culminar con una vaselina blocada poren el mano a mano.Ambos equipos mostraban buenas sensaciones, viéndose unpara el espectador. Llegados al ecuador del primer acto, el conjunto nazareno se. Lucas recogió un esférico dentro del área y con un disparo cruzado,El tanto no amedrentó a los vinícolas, que continuaron con suy deante un dos Hermanas que se mantuvoy apenas dejó resquicios a los auriverdes. Pese a los intentos montillanos por alcanzar la igualada y las contras realizadas por el Dos Hermanas que hacían trabajar a la defensa local, el marcadorhasta el descanso.Tras el paso por vestuarios, el encuentromostrada en el primer acto. El Montilla no cejó en sua un Dos Hermanas impecable en defensa y muy vertiginoso en el contragolpe. El balón iba de un lado a otro del terreno de juego, si bien las ocasiones eran escasas. Ambos banquillos movieron ficha, dando oxígeno a sus hombres para la recta final del partido.Los montillanos no terminaban de tener lapara poner en peligro la meta nazarena, factor que permitió al Dos Hermanas esperar su momento para. Llegados al minuto 79, una galopada dehacia el área facilitó un pase a Lucas que, en boca de gol, mandó el esférico al fondo de las mallas. Era ely la puntilla definitiva.El plantel foráneo gestionó los instantes finales con solvencia y se llevóen sus aspiraciones. Por el lado vinícola, esta derrota coloca a los de Isaac Cuesta en, con 32 puntos. La próxima cita será este viernes, a las 12.00 del mediodía, ante el Isla Cristina Club de Fútbol.