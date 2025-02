Demetrio Fernández presenta su renuncia como obispo de Córdoba al cumplir 75 años

Sucesión apostólica en la Diócesis de Córdoba

Cómo se elige al nuevo obispo

Obispo emérito

presentará este sábado ante elsude laal cumplir los, un requisito establecido por elque establece que el titular de una diócesis quedebe presentar su renuncia ante el Sumo Pontífice, quien decidirá, según las circunstancias,, de modo que el proceso no conlleva una fecha concreta."Aceptada mi renuncia,, y yo pasaré a la condición de", ha desvelado el propio Demetrio Fernández en su, donde ha confirmado que seguirá ", ya de otra manera; distinto rol, los mismos amores: Cristo y la Iglesia".Nacido en la localidad toledana deel 15 de febrero de 1950, Demetrio Fernández González es maestro de Enseñanza Primaria (1969), licenciado en Teología por la(1980) y doctor en Teología Dogmática por la(2002).Fueel 22 de diciembre de 1974 en, diócesis en la que desarrolló su ministerio sacerdotal. Fue vicario parroquial del Buen Pastor (1974-1977); profesor de Cristología en el(1980-2002); consiliario diocesano de los(1983-1996); así como vicerrector (1983-1986) y rector (1986-1992) delpara vocaciones de adultos.A su vez, desempeñó el cargo de provicario general (1992-1996); delegado episcopal para la Vida Consagrada (1996 -1998);(1996-2004); y delegado episcopal para la Evangelización y Educación en la Fe, así comode Relaciones Interconfesionales y para la Doctrina de la Fe (1998-2004).El 9 de diciembre de 2004 fue nombradoy el 18 de febrero de 2010 fue nombrado obispo de Córdoba en la, iniciando su ministerio episcopal el día 20 de marzo de 2010., el Papa Francisco lo designó el 11 de enero de 2018 como miembro de la"Llegué con cierta juventud y, de manera que he podidovarias veces en estos quince años como obispo, como secretario del obispo y como chófer del obispo en una misma persona", reconoce Demetrio Fernández."Termino, yaen tantos aspectos. Constatar mis limitaciones, propias de la edad, me llena de satisfacción, porque puedo decirme y deciros:, el amor de mi vida. Y si mil vidas tuviera, mil vidas le entregaría, sin reservarme nada", añade en su carta semanal.Miembro de ladesde 2024, previamente, Demetrio Fernández fue miembro de laspara las Misiones y Cooperación con las Iglesias (2020-2024); de Patrimonio Cultural (2014-2020 y 2008-2011); de Relaciones Interconfesionales (2011-2014); de Seminarios y Universidades (2011-2014); de Doctrina de la Fe (2005-2011); y de Vida Consagrada (2005-2011).; he visitado hasta el último pueblo o aldea varias veces; he celebrado la Eucaristía en todos los altares de la diócesis; he predicado continuamente y de múltiples maneras el amor de Dios, la redención de Cristo, la materna intercesión de María nuestra Madre bendita, elen la construcción de un mundo nuevo, según el Evangelio", confiesa el prelado cordobés en su carta semanal, quien subraya: "Puedo decir con satisfacción:".Una vez presentada la renuncia al Papa a través de la, Francisco podrá aceptarla inmediatamente o. Una vez aceptada la renuncia por parte del Sumo Pontífice, se inicia un periodo conocido como “”.Durante este periodo, la diócesis pasa a serpor un, el cual será o–en caso de que haya sido elegido por el Colegio de Consultores compuesto por varios sacerdotes de Córdoba– o–si es nombrado directamente por la Santa Sede–. La función del administrador cesa cuando el nuevo obispo toma posesión de la diócesis y, en ese momento, elpasará a serde la Diócesis.Corresponde al nuncio apostólico,– presentar alunaa obispo de Córdoba. Para la elaboración de ese listado, el nuncio ha consultado previamente a un amplio número de personas, empezando por el presidente de la, el arzobispo de la Provincia Eclesiástica y demás obispos, sacerdotes y fieles de la región. La diócesis de Córdoba pertenece a lajunto a las diócesis de Cádiz y Ceuta, Córdoba, Huelva, Canarias,y Tenerife.La terna de candidatos es analizada en el Dicasterio para los Obispos y posteriormente presentada al Santo Padre, quien es eldefinitiva de nombrar obispo a alguno de los candidatos presentados o no.Después de que el Papa recibe la terna, lee los documentos, reza por los candidatos y luego elige personalmente. "Naturalmente,y podría solicitar que se prepare otra terna o inclusoque no haya sido formalmente presentado en la Terna", detallan desde la Diócesis de Córdoba.Una vez que el Santo Padre hace su elección, se informa al nuncio apostólico, quien llama alpara preguntarle si acepta tal elección. Si acepta, se preparan todos los documentos para la publicación y la ordenación, así como para laen su nueva sede. Si se niega, el proceso comienza de nuevo.Una vez nombrado el nuevo obispo diocesano y hecho público su nombramiento, éste debede su diócesis dentro dela partir del momento en que recibe las, si aún no había recibido la consagración episcopal, y dentro del plazo de dos meses, si ya es obispo.El nuevo obispo puede tomar posesión canónica de su diócesis, muestra las Letras Apostólicas al Colegio de Consultores, en presencia del, que levanta acta. La toma de posesión canónica tiene lugar en la catedral, con unal que asisten el clero y el pueblo. La ley canónica obliga al obispo aEl obispo a quien se haya aceptado la renuncia de su oficio conserva el título dede su diócesis una vez la sede episcopal esté ocupada por el nuevo obispo. Mantiene estepero yay sólo podría realizar las tareas que se les encomiende.La Diócesis debe cuidar de que se disponga lo necesario para la conveniente ydel obispo dimisionario, teniendo en cuenta que la obligación principal recae sobre la misma diócesis a la que sirvió. El obispo emérito, si lo desea,, a no ser que en casos determinados, por circunstancias especiales, laprovea de otra manera.