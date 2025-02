Delanteros que no han ganado un Balón de Oro

Delanteros que no ganaron el Balón de Oro

1. Thierry Henry jugó en la era de Ronaldo, Rivaldo, Shevchenko y Ronaldinho.



2. Suárez destacó durante la época dorada de Messi y Ronaldo.



3. Lewandowski irrumpió en una era en la que Benzema y Modric estaban en su mejor momento.

Los delanteros deben marcar muchos goles para ser reconocidos por los expertos. Hay muchos jugadores de este tipo en el fútbol moderno. Sin embargo, el Balón de Oro se sigue jugando entre una docena de jugadores. Por lo tanto, para que un delantero lo consiga, debe tener necesariamente el mejor rendimiento entre el resto. Todas estas son explicaciones de por qué algunos delanteros de gran clase no consiguieron el Balón de Oro. En los momentos en los que brillaron, hubo otros delanteros aún más destacados. Tuvieron la mala suerte de jugar en la era de Ronaldo y Messi. En 2024, estos jugadores ya son veteranos. Estas leyendas ganaron sus Balones de Oro cuando eran jóvenes. Aunque en 2023, Messi pudo hacerse con su 8 título a los 36 años. El rendimiento medio en el fútbol moderno es alto. Y los delanteros centros marcan mucho. A 2024, Lewandowski sigue siendo bueno en los partidos para el Barça. Aunque se trata ya de un delantero bastante envejecido en veteranía. Muchas más posibilidades de honores individuales para el compañero de Yamal. O puede hacerlo el brasileño Vinicius.