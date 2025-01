Montilla despide 2024 con los mejores datos de paro de los últimos diecisiete años

Montilla ha despedido 2024 con los. Así lo ha constatado eldel Servicio Andaluz de Empleo (SAE), que situó ayer enel número de, la, cuando el número de vecinos sin empleo fue de 1.353.De esta forma,a lo largo del pasado mes de diciembre, lo que representa un, uno de losy entre los municipios con más de 20.000 habitantes.De las 1.369 personas paradas registradas en Montilla que existen en la actualidad,. En comparación con el mismo mes del pasado año, la localidad ha experimentado un, pasando de los 1.478 vecinos sin empleo que se computaban en diciembre del 2023 a los 1.369 de la actualidad.De igual manera, Montilla ha visto descender su–un ítem que incluye tanto a quienes asisten a cursos de formación como a quienes están cobrando el subsidio agrario–, pasando de los 3.029 que se contaban en noviembre a los, los datos del paro de diciembre arrojan una, con lo que son 54.320 las personas inscritas en las listas de búsqueda de empleo en la provincia, un–o, lo que es lo mismo, 5.773 personas menos en las listas del SAE–.Aunque las cifras son positivas, la secretaria de Empleo de Comisiones Obreras (CCOO) de Córdoba,, consideró ayer que “y no depender tanto de campañas agrícolas y del sector servicios”.En este sentido, la responsable sindical recordó que “lasson las grandesen diciembre". No en vano,realizada el pasado mes, con 23.602 de los 36.795 contratos realizados. Y junto al campo, la, que ha generado un, que se llevó 10.242 contratos, es decir, el 27,84 por ciento del total."Estas cifras indican queque se repite incesantemente", comentó la secretaria de Empleo de CCOO, quien resaltó que "cuando hay grandes campañas agrícolas, campañas comerciales importantes como la de Navidad o es temporada alta turísticao y cuando son épocas de baja actividad en el campo y en el sector servicios sube, yy generador de riqueza para la provincia”.y para ello hay que hacer unade la provincia, que es lo que realmente necesitamos para retener a la población en la provincia”, afirmó Acaiña, quien insistió en la necesidad de “, pero esto no debe ser un lastre para buscar ese cambio que necesitamos para conseguir ese pleno empleo que Córdoba se merece porque la provincia tiene oportunidades para ser grandes en el mercado productivo”.