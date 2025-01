Concebir el Metaverso como una extensión del ecosistema de una marca

Las herramientas digitales como punto de apoyo para las marcas en el metaverso

Estrategias efectivas para el Metaverso

1. Creación de experiencias inmersivas

2. Venta de bienes virtuales

3. Eventos en vivo

4. NFTs como herramienta de fidelización

Desafíos y consideraciones éticas

Para sorpresa de propios y extraños, el Metaverso ha llegado antes de lo esperado, ya no es un concepto futurista reservado para los entusiastas de la tecnología o la ciencia ficción; es una realidad en construcción que está transformando la manera en que las marcas interactúan con sus audiencias de forma radicalEl innovador universo virtual e inmersivo del Metaverso permite a los usuarios trabajar, jugar, comprar y socializar, tal y como ocurre, prácticamente, en todos los sentidos en el mundo real. Como no podía ser de otro modo, este espacio ya está atrayendo la atención de empresas de todos los sectores y, por lo tanto, la competitividad entre las organizaciones ya ha comenzado.Cabe preguntarse, en este sentido,. A continuación, en este artículo se analiza la forma utilizada por las empresas para entrar al Metaverso y las estrategias que están utilizando para destacar en esta nueva frontera digital.Este espacio virtual considerado como la evolución natural de internet, representa una oportunidad de gran valor para las empresas de ampliar su ecosistema digital y. En este entorno tridimensional, las marcas proyectan experiencias únicas que tienen como misión trascender la simple promoción de productos.Para destacar en este entorno, hay que entender que no se trata de un simple canal de ventas adicional, sino de un espacio en el que construir relaciones, experimentar con creatividad y fidelizar a los clientes a través de interacciones significativas.El Metaverso también plantea desafíos importantes para las marcas, especialmente en términos de comunicación y logística. Aquí es donde herramientas como Mailrelay entran en juego, y es que, en un mundo cada vez más digitalizado, la capacidad de, incluso dentro del metaverso.Para quien no lo conozca, Mailrelay es una herramienta de email marketing con más de dos décadas en el mercado, fuertemente posicionada como unamientras exploran nuevos horizontes digitales. Es relevante incluso en el metaverso, ya que el email seguirá siendo una herramienta confiable con la quesobre eventos, lanzamientos y actualizaciones.En síntesis, lo que hace destacar a Mailrelay es su, perfecta para pequeñas y medianas empresas que están dando sus primeros pasos en estrategias digitales. Además, su, algo esencial en un entorno tan competitivo como el metaverso. Y no solo eso:asegura que incluso las empresas sin experiencia puedan aprovechar al máximo la herramienta. En este sentido,Para tener éxito dentro de Metaverso es fundamental crear una estrategia clara. A continuación, se citan algunas tácticas que ya están adoptando las empresas más innovadoras:Las empresas deben utilizar el Metaverso para la creación de experiencias que no serían posibles en el mundo físico. Gucci lanzó una experiencia inmersiva (Gucci Garden en Roblox), en las que los usuarios podían explorar diferentes salas temáticas y adquirir artículos virtuales exclusivos.Los bienes virtuales, como ropa y accesorios para avatares, están convirtiéndose en una fuente de ingresos importante. Balenciaga colaboró con Fortnite para vender skins (atuendos) de la marca dentro del juego, generando ingresos directos y reforzando la presencia de la marca entre audiencias más jóvenes.Marcas como Coca-Cola han organizado conciertos virtuales y experiencias interactivas en plataformas como Decentraland.Los tokens no fungibles son usados para ofrecer beneficios exclusivos a sus consumidores más fieles. Adidas, por ejemplo, lanzó una colección de NFTs otorgando a los propietarios acceso a experiencias y productos exclusivos, tanto físicos como digitales.El Metaverso también plantea desafíos éticos y prácticos como son la privacidad y la seguridad de los usuarios, cuestiones clave que las marcas deben abordar urgentemente. Por otro lado, las empresas deben asegurarse de no excluir a ciertos grupos demográficos al enfocarse únicamente en experiencias digitales avanzadas. La accesibilidad global debe ser una prioridad.El impacto ambiental es otro aspecto crítico, por lo tanto, la creación y el mantenimiento de espacios virtuales requieren de una enorme cantidad de energía, por lo que