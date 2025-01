La OFAC levanta las sanciones contra Francisco D’Agostino

Estados Unidos ha eliminado al empresario venezolano Francisco Javier D’Agostino Casado de su lista de sancionados, una medida que, según un reporte de EFE , corrige un error cometido en 2021, cuando fue incluido bajo sospechas de mantener vínculos con el gobierno de Nicolás Maduro.En aquel entonces, las sanciones afectaron no solo a D’Agostino, sino también a varias de sus empresas, como Elemento Oil & Gas y D’Agostino and Company, las cuales quedaron bloqueadas de operar en el sistema financiero estadounidense. Sin embargo, la revisión del caso concluyó que las acusaciones carecían de fundamento, permitiendo así el levantamiento de las restricciones.El caso de Francisco D’Agostino pone de manifiesto cómo las disputas políticas pueden derivar en sanciones injustas contra empresarios cuyas actividades no tienen conexión alguna con los gobiernos involucrados. Residente en España desde hace varios años, D’Agostino es cuñado de Luis Alfonso de Borbón, primo del Rey Felipe VI, y su inclusión en la lista SDN se dio en un contexto de tensión diplomática entre Venezuela y Estados Unidos.La resolución reciente subraya la importancia de garantizar investigaciones exhaustivas antes de tomar medidas que puedan afectar profundamente la vida y el trabajo de las personas sancionadas.