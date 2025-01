El Ayuntamiento estudiará reconocer el acto heroico del montillano Baldomero Torres

Elestudiará mañana, durante la sesión ordinaria que celebrará laa partir de las 13.00 de la tarde, la posibilidad de perpetuar la memoria de, un montillano de 44 años quea finales de 1933 trasde corta edad.Los hechos, que se mencionan en el libro 100 años de luz eléctrica en Montilla , obra de, se remontan al, cuando, un niño de corta edad perteneciente a la popular saga familiar de, se quedó enganchado mientras jugaba de la valla perimetral de la antiguade la, que se encontraba electrificada.De manera providencial, Baldomero Torres y Gallardo, unque pasaba por lay presenció la escena, acudió de inmediato para auxiliar al pequeño pero, en su, se dejó la vida tras recibir una"Mi abuelo consiguió desenganchar al niño, pero él murió, dejando a seis hijos sin su padre", rememora, que desde 2022 viene reclamando al Ayuntamiento de Montilla alguna iniciativa para reconocer este"Corría el año 1933, en plenay, por los motivos que fuera,, a pesar de la enorme trascendencia que implicapara salvar la de otra persona y la de todos sus descendientes futuros", añade su nieto.En opinión de Baldomero Torres, laque pudo ejercer entonces la Cooperativa Eléctrica Montillana evitó que el suceso se relatara con profusión de detalles en la prensa provincial, que apenas lo reseñó como un "", hasta el punto de llegar aque había protagonizado su abuelo.No en vano, el diario, dirigido por el periodista baenense, precisa en su portada del 30 de diciembre de 1933 que los hechos tuvieron lugar "a las seis y media" cuando al "desgraciado carrero se le fue el pie por efectos del barro que había y, no teniendo otro punto de apoyo,a los alambres de la cerca", que estaba electrificada, "no dándole más tiempo que a proferir un grito, quedando". El rotativo añade, además, que "el desgraciado Baldomero, que era un, contaba con 44 años de edad, casado y deja seis hijos".En similares términos se expresaba el, que se hacía eco del "" precisando que "el carrero Baldomero Torres marchaba guiando su vehículo por las inmediaciones de la fábrica de la luz eléctrica" y "a causa del barro resbaló y, para no caer, cogiose a la alambrada que cerca dicha fábrica", que estaba "en contacto con un", de modo que "el infeliz carrero sufrió tan tremenda descarga que le produjo la muerte instantánea"."La empresa indemnizó a mi abuela e, incluso,, pero nunca reconoció los motivos por los quea las puertas de una guerra", lamenta el nieto, que recuerda que el trágico suceso tuvo lugar en la antigua Fábrica de la Luz de la Cooperativa Eléctrica Montillana, cuyas instalaciones albergan hoy el, en la Plaza de Dolores Ibárruri.Por todo ello, los–su hijo José y su nieto Baldomero, así como otros nueve nietos–, decidieron unir esfuerzos con, la única hija de Francisco Casado, que llegó a ser agente de la Policía Local de Montilla, para que el Ayuntamiento pueda reconocer esta gesta en base a su"Nuestra intención es quepara que esesea recordado para siempre, por ejemplo, mediante unaen la fachada del edificio que hoy alberga el Museo Histórico Local, ya que mi abuelo no era bombero, ni policía, ni nadie preparado para una situación como la que protagonizó valientemente, sino que era un humilde carretero que tuvo lapara salvar a un niño", reconoce Baldomero Torres Hidalgo.En ese sentido, las familias de Baldomero Torres y Francisco Casado, que en el verano de 2022 se reunieron conen la Alcaldía de Montilla, venían reclamando del primer edil "" a la solicitud que registraron el 9 de agosto de 2022 conforme al Reglamento de Honores y Distinciones del Ayuntamiento de Montilla.Ante lapor parte del Ayuntamiento de Montilla, el nieto de estedecidióal Defensor del Pueblo quien,, dirigió un nuevo requerimiento al Ayuntamiento al objeto de que enviase la información solicitada."No estamos pidiendo dinero ni unos grandes fastos: simplementehacia una persona de 95 años que quedó huérfana después de que su padre diera la vida para salvar a un niño", recalca Baldomero Torres Hidalgo quien, a buen seguro, estaráque adopte mañana la Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Montilla.