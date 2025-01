Destacada actuación de los atletas montillanos en la 40.ª San Silvestre Cordobesa

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: CLUB ATLETISMO MONTILLA

La 40.ª edición de la, organizada por la, en el emblemático barrio del Parque Figueroa, fue un éxito rotundo, no solo por el nivel de los atletas participantes, sino también por la, que brillaron en sus respectivas categorías.De este modo, en la categoría Senior Femenino, la montillana, del Club Trops Cueva de Nerja, se alzó con la victoria, demostrando su dominio con un tiempo de 33:06, que también le valió un brillante tercer puesto en la clasificación general femenina. Además,, del Club Atlético Gran Capitán, alcanzó un notable quinto lugar en esta misma categoría.En la clasificación Senior masculino,, del Club Runners Pura Cepa de Moriles, dejó el pabellón montillano más que alto al conseguir el tercer lugar en su categoría y un impresionante sexto puesto en la clasificación general, marcando un tiempo de 28:57. Por su parte, en la categoría Sub-20-23 masculino,, del Club Atletismo Montilla, logró un meritorio sexto puesto, consolidándose como una joven promesa del atletismo local.Los veteranos montillanos también dejaron su huella. En Máster C Masculino,, del Club Atletismo Montilla, consiguió el segundo puesto, demostrando su gran forma física y experiencia en competición. Por su parte, en Máster D Femenino,, también integrante de, finalizó en un meritorio sexto lugar, consolidándose como una de las participantes más destacadas de su categoría. Finalmente, en Máster D Masculino,, del Club Atlético Gran Capitán, completó su participación en el puesto 34.º, mostrando su espíritu deportivo en una categoría que contó con un exigente nivel competitivo.Las carreras de San Silvestre son una, donde cada 31 de diciembre se celebran decenas de pruebas populares que combinan deporte, diversión y despedida del año. Esta costumbre, que tiene sus raíces en la famosa, Brasil, ha sido adaptada y expandida en la geografía española, convirtiéndose en uny para aquellos que buscan participar en una jornada festiva con amigos y familiares.Estas carreras, en su mayoría, son conocidas por su ambiente distendido y alegre, donde. Sin embargo, también existen pruebas de mayor exigencia, como la, que atrae a corredores de élite y aficionados por igual, convirtiéndose en un referente internacional.La San Silvestre Cordobesa, como muchas otras, combina estos dos aspectos: la diversión y el alto nivel deportivo. Este año,, atrayendo a corredores de renombre, al tiempo que mantiene su esencia popular y participativa.Estas carreras tienen unal celebrarse en el último día del año, representando un. Muchos participantes aprovechan la oportunidad paradel año que termina y establecer nuevos retos para el año que comienza, convirtiendo la San Silvestre en una cita emotiva y motivadora. Además, estas pruebas tienen unen muchas localidades, ya que suelen, reforzando el carácter comunitario y altruista de este evento tan especial.La San Silvestre Cordobesa no ha sido una excepción y, con su ambiente festivo, la alta participación y los destacados resultados, se consolida como. Los atletas montillanos, con su brillante actuación, han dejado huella en esta edición, mostrando que el atletismo sigue siendo una disciplina con una cantera prometedora en Montilla y con unos veteranos de excepción.