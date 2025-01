¿Cómo garantizar que el internet del Wi-Fi no se volverá más lento durante 2025?

Un internet rápido permite jugar tragaperras, juegos en línea y más

4 ideas para prevenir un internet Wi-Fi lento

1. Colocar el router/módem en un lugar céntrico del hogar

2. Contar con un equipo de última generación

Frecuencia: Banda doble de 5 GHz.

Banda doble de 5 GHz. Número de puertos: Según el número de dispositivos que se conectarán.

Según el número de dispositivos que se conectarán. Velocidad de conexión: Al menos 100 Mbps para no sufrir problemas de lentitud al ver vídeos.

3. Desconectar dispositivos en desuso

4. Aplicar mecanismos de ciberseguridad

¡Navegar rápido en 2025 nunca fue más fácil!

La conectividad a Internet seguirá siendo esencial para miles de millones de personas en 2025. Compartir momentos en redes sociales, realizar videollamadas con amigos y familiares, trabajar en línea o disfrutar de videojuegos online son actividades que dependen del vital servicio de Internet.El único problema de ello es la alta dependencia a este recurso, razón por la que se compartirán algunas ideas que todo internauta debe considerar para que su internet de Wi-Fi no falle durante 2025.La ventaja de tener un internet estable y veloz es poder disfrutar de juegos, vídeos y similares sin sufrir interrupciones en los «FPS» (la velocidad con la que se reproduce la imagen) o problemas de calidad pixelada.Por ejemplo, expertos han catalogado las tragaperras online con mejor RTP y han concluido que estos juegos requieren tener una conexión estable en todo momento. De lo contrario, los rieles de estos juegos podrían girar sin control y, eventualmente, expulsar al usuario de una partida potencialmente ganadora.En el caso de los vídeos y las videoconferencias, la imagen podría verse pixelada, la voz de los hablantes entrecortada o, en el peor de los casos, la imposibilidad total de conectarse. Incluso puede ser esencial para realizar compras por Internet Existen cientos, si no miles, de trucos para acelerar el internet que provee el Wi-Fi del hogar. Por lo general, muchos de ellos requieren aplicar un poco el sentido común, mientras que otros requieren la intervención de un experto para no agravar la situación.Para aquellas personas que no son eruditas en temas de tecnología, aquí se mostrarán cuatro sugerencias que cualquier persona puede aplicar en su hogar:Podrá sonar como algo obvio, pero a veces una mala conexión Wi-Fi es causada por una ubicación inadecuada del router, como colocarlo en un rincón del hogar por motivos decorativos.La principal recomendación es colocar el router/módem siempre en un lugar céntrico del hogar y lo más alto posible. Además, se sugiere que los routers tengan un acceso lo más directo posible a los equipos que se desea conectar a la red, evitando que existan paredes u obstáculos entre el router y los dispositivos.«Cualquier router puede cumplir con el trabajo» es una creencia común, pero nada está más lejos de la realidad. Así como un elevador es más eficiente que un tramo de escaleras, la diferencia entre los distintos routers puede ser clave para contar con un internet rápido y eficiente.Al elegir un router, se debe considerar para qué propósitos será utilizado. Si el objetivo es realizar trabajos simples, ver vídeos o realizar videollamadas, estos son los aspectos clave a considerar:Como referencia, un router con estas especificaciones y de una marca reconocida suele tener un coste de 60 a 100 euros.Es común pensar que un dispositivo en desuso no consume datos. Lo cierto es que varios equipos cuentan con programas en segundo plano que consumen recursos, lo que puede causar estragos en la conexión a Internet.Desde el móvil que se lleva a diario hasta los Smart TV, todos estos equipos consumen datos incluso estando apagados. Para dispositivos móviles, se recomienda activar el modo avión si no se está utilizando Internet, mientras que se aconseja desconectar los equipos más grandes para evitar que consuman recursos.Los ciberdelitos son muy comunes hoy en día, y uno de los problemas más frecuentes es tener a un tercero conectado a la red sin autorización. Esto puede crear una situación insostenible para usar el servicio.Mantener contraseñas actualizadas e instalar cortafuegos son soluciones simples y efectivas para combatir este problema.Al aplicar las ideas descritas arriba, cualquier internauta podrá disfrutar de una velocidad de conexión rápida, estable y segura. Por supuesto, escuchar la opinión de expertos en el tema siempre es una buena idea.