Síndrome del niño hiperregalado: todas las claves para evitarlo

Cómo elegir los regalos más adecuados según la edad



El papel de padres, cuidadores y tutores es “primordial, determinante e ineludible” para evitar el síndrome del niño hiperregalado, y han de ejercer como catalizadores y guías en la multitud de estímulos, experiencias, emociones y regalos que se producen en época navideña, según ha indicado Alba Jurado , psicóloga infantil y juvenil del Hospital Quirónsalud Córdoba Alba Jurado ha explicado que en las fiestas navideñas se suceden las celebraciones, los reencuentros familiares y los regalos. “Los niños reciben multitud de estímulos relacionados con la Navidad y el momento que más les entusiasma sin duda es la llegada de los Reyes Magos. Reciben de media unos ocho regalos, sin discriminar por edades, de tal forma que, en muchas ocasiones, reciben el mismo número de regalos teniendo un año o 9”.La especialista recuerda que, por lo general, los niños no sólo reciben regalos en Navidad, sino a lo largo del año, con motivo de cumpleaños, visitas de familiares, recompensas por logros escolares o conductuales. Por eso, “debemos tomar conciencia de que no todo vale y que se debe regular la cantidad de regalos que reciben”.Las consecuencias más destacadas del síndrome del niño hiperregalado son, entre otras, baja tolerancia a la frustración, sobreestimulación sensorial, desbordamiento emocional, dificultad para mantener la atención y desarrollar el juego y la creatividad. El pequeño llega a un sentimiento de insatisfacción general, que hace que deje de valorar los regalos y sólo mira la cantidad que ha recibido, ha afirmado la psicóloga, “cuando lo realmente importante es el significado especial y la trascendencia sentimental del regalo”.Para evitar que se produzca este síndrome en el niño, lo primero y más importante es establecer un límite para el número de regalos que recibirá, “planificando con anterioridad qué pedirá cada familiar a los Reyes Magos para el niño”. Lo más adecuado es preguntar a los padres qué necesitan realmente los pequeños y ceñirnos a sus peticiones, lo que puede ser una forma de colaborar en esta regulación de regalos. De esta manera, evitamos que reciban doble regalo, el que los padres prefieren para él según sus necesidades y lo que quieren potenciar en él y, por otra parte, el que la familia o amigos eligen sin tener muy claro el criterio.En segundo lugar, cuando no se pueda evitar recibir un número elevado de regalos, es aconsejable administrar la apertura de estos según su edad. En menores de dos años no se recomienda más de dos, por lo que el resto es mejor guardarlos e ir dándoselos a medida que se acerque la edad recomendada para cada juguete o según se vayan necesitando.Alba Jurado ha resaltado que cuando los niños son más mayores, es esencial que tomen conciencia de que hay que ir haciendo un cribado de los juguetes que ya tienen, seleccionando los que no usan y ofreciéndolos para donar o regalar a alguien que lo necesite. De esta manera, “prevenimos que desarrollen un apego extremo a objetos materiales y la necesidad de acumular sin control, y aprenderán a separarse de algo que les ha servido durante un tiempo, pero que ya no necesitan”.A partir de los 4 años, se aplica la regla de los cuatro regalos, esto es, algo que desee, algo que necesite, algo que pueda llevar y algo educativo, aunque esta orientación puede ser flexible, dependiendo de cada niño y de lo que ya tenga. Como los niños reciben regalos en distintas ocasiones a lo largo del año, una buena forma de gestionar esto es regalando experiencias y no sólo objetos materiales.“Por ejemplo, se puede pedir a los Reyes Magos visitar una exposición de temática infantil o juvenil, un concierto o un viaje familiar. Así, los niños aprenderán a ver estas experiencias y momentos familiares como lo que realmente son, un regalo de gran valor”, ha remarcado la psicóloga.Los juguetes cumplen una función primordial en el aprendizaje de los niños, por lo que debemos tener en cuenta la edad recomendada a la hora de elegirlos. Alba Jurado ha explicado que, de uno a dos años, los juguetes que más gustan suelen ser bloques de construcción, puzles encajables, pelotas, coches, muñecos, material sensorial o instrumentos musicales.Entre los 3 y los 5 años, los niños muestran un mayor desarrollo de habilidades cognitivas, como razonamiento o creatividad y ponen en práctica sus habilidades sociales. Los objetos más adecuados para esta edad son, entre otros, coches, muñecos, puzles y accesorios y material que permita la creatividad a través de la pintura o la construcción.Entre los 6 y los 8 años, continúa el desarrollo en las áreas que han ido adquiriendo y aumenta el interés por los iguales, prefiriendo juguetes que favorezcan la motricidad gruesa como bicicleta y pelotas, y la motricidad fina como juguetes de construcción, material para manualidades, puzles más complejos, juegos simbólicos y de roles, los instrumentos musicales, juegos cooperativos de mesa, y de experimentos y ciencia.De los 9 a los 11 años aumenta la complejidad con juegos de estrategia, reflexión o experimentación y también pueden disfrutar de complementos audiovisuales, electrónicos o deportivos o de entradas para espectáculos. Ya entre los 12 y los 14 años se produce un gran desarrollo de la identidad y la intimidad y ganan más importancia los amigos y el mundo de la tecnología, por lo que suelen decantarse por libros, música, entradas para espectáculos, complementos para deportes o tecnología (videojuegos y ordenador).