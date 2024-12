Microespuma: el tratamiento más efectivo para eliminar varices sin molestias

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍAS: HOSPITAL QUIRÓNSALUD CÓRDOBA

La escleroterapia con microespuma es el tratamiento más efectivo y menos molesto para eliminar las varices, puesto que no precisa preoperatorio ni anestesia y se realiza en consulta, según ha explicado el doctor Manuel Sánchez Maestre , jefe del Servicio de Angiología y Cirugía Vascular del Hospital Quirónsalud Córdoba y del Centro Médico Quirónsalud Jaén , que ha insistido en la importancia de que esta técnica la realice siempre un médico especialista en Angiología y Cirugía Vascular, “con el fin de que el paciente tenga la máxima seguridad en su tratamiento”.La microespuma es una técnica rápida y efectiva, con la que se han tratado más de 5.000 pacientes en el Hospital Quirónsalud Córdoba desde su apertura en 2018. Consiste en esclerosar o secar las venas, se inyecta una solución esclerosante en forma de espuma fina dentro de las varículas para mejorar la apariencia de las arañas varicosas en las piernas y aliviar síntomas relacionados como dolor, quemazón, hinchazón y calambres.Esta solución irrita el revestimiento interno de la vena, lo que provoca que se cierre y sea reabsorbida por el cuerpo. No existe límite de edad para esta técnica, por lo que puede utilizarse en ancianos y pacientes con factores de riesgo quirúrgico elevado.Se trata de un procedimiento mínimamente invasivo, que elimina las varices de forma rápida a la vez que fomenta la circulación óptima de la sangre a través de las venas sanas, con lo que se minimizan los efectos secundarios.Después de la sesión, el paciente puede seguir con su vida normal, además, esta técnica se puede realizar todo el año. Tampoco hay que dejar de practicar deporte, siempre que no sea de impacto o natación, actividades para las que habría que esperar dos días.El doctor Sánchez Maestre ha explicado que se trata de un tratamiento “que ha cambiado y revolucionado en pocos años la manera de abordar las varices”. En este sentido, ha explicado que las varices no sólo afectan la estética, sino que pueden convertirse en un problema de salud si no se tratan a tiempo.La técnica de microespuma se realiza en consulta con una duración entre 15 y 45 minutos, se ha consolidado como una de las opciones más eficaces y seguras para eliminar estas venas dilatadas. Este procedimiento mínimamente invasivo permite mejorar la circulación, reducir síntomas como dolor y pesadez, y ofrecer resultados visibles en poco tiempo, siempre que se realice bajo la experiencia de un profesional.En este sentido, el doctor Sánchez Maestre ha explicado que, al llevarse a cabo esta técnica con una sustancia inyectada en vena, “es muy importante practicarla adecuadamente, para evitar que progrese por el torrente sanguíneo hasta el pulmón, de ahí lo esencial de ser realizada por un especialista en Angiología”.El doctor Sánchez Maestre ha resaltado que es muy importante tratar las varices cuanto antes para evitar su crecimiento. Son muchos los factores que intervienen en la formación de varices, hormonales, posturales, nutricionales, edad y sedentarismo, entre otros, aunque el factor genético es el más importante. Las mujeres son más propensas que los hombres a tener varices, debido a las alteraciones hormonales que se producen con los embarazos y en la menopausia, pero es habitual también en hombres.