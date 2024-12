La Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública cortará mañana la carretera N-331

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR (ARCHIVO)

La Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública y del Hospital de Montilla llevará a cabo mañana un corte temporal de la carretera nacional N-331 con el objetivo de reivindicar la creación de un área sanitaria específica para la Campiña Sur Cordobesa. La protesta, que sigue la estela del calendario de protestas que se anunciaron el pasado mes de septiembre , se desarrollará a las 11.00 de la mañana en el tramo situado entre el Hotel Don Gonzalo y el propio Hospital de La Retamosa.Con esta nueva protesta, la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública y del Hospital de Montilla insiste en la necesidad de "exigir medidas y soluciones que se traduzcan en una mejora y en un cambio para nuestra sanidad pública", tal y como adelantó el portavoz del colectio, José Antonio Bellido, quien se refirió también a las "largas listas de espera" que, en Andalucía, "superan ya el millón de personas", a pesar de la existencia de un decreto-ley que aprobó el Parlamento andaluz y que "estipula los días y los meses de espera para cualquier cita con el especialista o para una intervención quirúrgica".Según José Antonio Bellido, las Mareas Blancas han presentado denuncias ante las Fiscalías Provinciales de todas las capitales de Andalucía por el "incumplimiento" por parte de la Consejería de Salud de la ley de plazos de las listas de espera y para exigir "responsabilidades ante este atropello"."No podemos permitir que no se cumplan los plazos acordados y que haya pacientes que sufran las consecuencias trágicas de una patología que se ha complicado por la tardanza en el diagnóstico y que ya no tiene solución", insistió el portavoz de la organización.Por otro lado, la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública y el Hospital de Montilla denunciará mañana el "continuo desvío de dinero público para la sanidad privada", sin olvidar el presunto fraude que ha denunciado el servicio de Intervención de la Junta de Andalucía en relación a la adjudicación de contratos con clínicas y hospitales privados, "saltándose los controles fiscalizadores y a través de una ley que se puso en marcha en pandemia y que ya había sido derogada"."Han sido un total de casi 400 millones de euros los que han sido adjudicados a distintas empresas en toda Andalucía", aseguró José Antonio Bellido, para quien "resulta indecente que se lleven a cabo estas prácticas cuando está en juego la salud de las personas".Para José Antonio Bellido –que también critica el gasto en medicamentos de la Junta de Andalucía– "todavía sobra dinero para invertir en más prestaciones y en más servicios para la sanidad pública" y se lamenta porque "nos están engañando y robando nuestro dinero, que lo pagamos todos los ciudadanos con nuestros impuestos para que los inviertan en una sanidad pública que sea de calidad y universal y no para que hagan negocio las empresas privadas".