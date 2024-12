Gélida noche y partido enredado en el Municipal de Montilla

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: C.D. APEDEM

La jornada 13 del campeonato liguero dejó en el Estadio Municipal de Montilla una noche fría en todos los sentidos. Ni la baja temperatura que calaba en los huesos ni el juego desplegado por los equipos calentaron a los valientes aficionados que se dieron cita para presenciar el enfrentamiento entre el Club Deportivo Apedem y el Fray Albino Racing Córdoba. Un encuentro que no quedará en el recuerdo por su belleza futbolística, pero sí por la frustración que generó en el público local.El partido comenzó con el Club Deportivo Apedem intentando llevar la iniciativa, pero la falta de precisión en el último tercio del campo se convirtió en una constante. Por su parte, el Club Deportivo Fray Albino decidió replegarse y apostar por un juego trabado, más orientado a defender el cero en su portería que a buscar el gol. Sin embargo, serían los visitantes quienes se adelantarían en el marcador. Una mano dentro del área montillana derivó en un penalti que el Club Deportivo Fray Albino no desaprovechó, colocando el 0-1 en el marcador.A partir de ese momento, el partido entró en una espiral de interrupciones y simulaciones. El equipo cordobés protagonizó una auténtica "película de ciencia ficción", como describirían algunos aficionados, con continuas pérdidas de tiempo y exageraciones que desquiciaron al Club Deportivo Apedem y a la grada.Ni el colegiado, Adrián Huertas Cabrera, ni sus asistentes lograron imponer orden, lo que derivó en un festival de protestas y tarjetas amarillas que enrarecieron aún más el ambiente. Con el 0-1, se llegó al descanso y con él, la esperanza local de una segunda parte diferente.Sin embargo, el guion apenas cambió tras la reanudación. El equipo dirigido por Chechu Polonio mantuvo su apuesta por las bandas, especialmente la izquierda, donde Ezequiel se erigió como el hombre más peligroso. Pese a sus intentos, los centros y disparos no encontraban destino claro.La fortuna cambiaría momentáneamente en el minuto 73, cuando un penalti transformado por Ezequiel Salado devolvió la igualdad al marcador. La acción, que también dejó al Club Deportivo Fray Albino con diez hombres tras la expulsión de Alberto Gutiérrez, prometía un giro en el desenlace del partido.A pesar de contar con superioridad numérica durante los últimos minutos, el Club Deportivo Apedem no logró romper la férrea defensa visitante. El equipo local se volcó en busca del tanto de la victoria, pero las prisas y los errores en la circulación del balón les jugaron en contra. Mientras tanto, el Fray Albino continuó fiel a su plan de interrupciones constantes, asegurándose un punto valioso lejos de casa.El pitido final fue el epílogo de un partido espeso, con un empate que dejó un sabor amargo en el cuadro montillano. En una noche donde el termómetro no subió y el fútbol tampoco brilló, el 1-1 se convirtió en el frío reflejo de lo que fue un duelo para olvidar en el Municipal de Montilla.