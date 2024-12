Elegir un casino en España: ¿en qué fijarse?

Legalidad de las plataformas de azar

El software y los juegos ofrecidos

tienen 1000+ títulos en su lobby;

constantemente añaden nuevos lanzamientos;

sus slots están certificados por iTechLabs, eCOGRA, entre otros.

Los métodos de pago y retirada

Astro Pay;

Visa/Mastercard;

PayPal;

Skrill;

Neteller;

Paysafecard;

Transferencia bancaria.

Reglas del sitio

pasos a cumplir para cerrar la cuenta;

obligaciones de los usuarios;

reglas de las promociones;

reglas generales del juego;

legislación aplicable.

Existe una gran variedad de casinos online en España que operan con licencia nacional. Este permiso es el primer aspecto a considerar al elegir una plataforma de azar. Sin embargo, para tener una experiencia de primera debes hacer una investigación más profunda por tu propia cuenta.Como ya mencionamos, entre los puntos más relevantes a verificar está la licencia nacional. En España, el órgano responsable de emitir los permisos es la Dirección General de Ordenación de Juego (DGOJ). Esta autoridad reguladora no solo autoriza y supervisa la actividad de los casinos online, sino que se encarga de garantizar una experiencia de juego segura mediante la implementación de servicios de lucha contra la suplantación de identidad y contra el fraude en el ámbito estatal.El objetivo del Servicio Phishing Alert es hacer imposible que alguien juegue con tus datos personales. En la página web de la DGOJ puedes darte de alta y verificar si estás registrado en algún casino en línea español o si alguien intentó registrarse utilizando tus datos.Otra ventaja de jugar en un casino con licencia es la posibilidad de plantear una reclamación al regulador en caso de si surge un conflicto y tú no estás de acuerdo con la respuesta del soporte o no la llegas a recibir. Esta reclamación se puede enviar por Internet, en el portal de la DGOJ, o por escrito.Antes de registrarse en un casino online, visita su sitio, estudia la oferta de juegos y verifica si los proveedores tienen certificados de equidad de RNG. Es importante, porque si eres fan de las tragaperras, entonces busca casinos que:Si prefieres la experiencia con los crupieres en vivo, visita la sección correspondiente y estudia la propuesta del operador. Solo pocos casinos en España ofrecen gran variedad de jugos live, por lo que muchos usuarios eligen casinos con licencia de MGA o Curazao. En plataformas internacionales están disponibles 300 o más juegos en vivo: ruleta, blackjack, póker, baccarat, juegos de show.Por ejemplo, Betway, casino online con licencia de la DGOJ, ofrece 13+ juegos en vivo. En Codere la biblioteca live es más extensa, tiene 21+juegos con crupier real. Sin embargo, Nine Casino, con licencia de Curazao, en su lobby live presenta más de 300 mesas.Si estás fuera de España, es una excelente oportunidad para probar un casino internacional con miles de tragaperras y cientos de juegos con crupier en vivo. Por supuesto, también es fundamental verificar la licencia del sitio, la cual generalmente se encuentra publicada en el footer.Los casinos legales en España ofrecen métodos de pago muy cómodos:Los métodos difieren según el operador. También, cada casino aplica reglas propias en lo que respecta al monto mínimo para recargar la cuenta. Por ejemplo, en LeoVegas el depósito mínimo es de 10 euros, mientras que en 22Bet es tan solo 1 euro.Esta información está disponible en los Términos y Condiciones del operador. Además, en las reglas se describe si se aplica un rollover para los depósitos, cuánto tiempo tardan los pagos en procesarse, casos en los que se cancelan los pagos.Los casinos que se consideran confiables en España nunca añaden a su lista criptomonedas. La razón es simple: el bitcoin no está regulado por la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ), lo que dificulta garantizar la seguridad y transparencia en las transacciones.Muchos jugadores pasan de leer los Términos y Condiciones del sitio en el que se registran. Sin embargo, esto es crucial si vas a jugar con dinero real, porque antes de depositar tendrás que verificar la cuenta (presentando tu DNI, NIF, etc.) y datos de pago. Precisamente, en la Política de Privacidad se describe cómo los operadores recopilan, guardan y manejan tus datos.Asimismo, en los Términos y Condiciones se describen:En resumen, para tener una experiencia de primera, segura y fluida, no basta solo con revisar la licencia. Debes de tener en cuenta otros puntos: calidad y cantidad de los juegos ofrecidos, métodos de pago, límites de las transacciones y reglas del sitio. En caso de que algún punto de las reglas te parece confuso o poco transparente, no dudes en consultar al soporte que debe de estar disponible 24/7 en chat online.