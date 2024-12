El XXI Certamen Literario de Cuento y Poesía premia a Inmaculada Reina y María de los Ángeles Romero

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: FUTURO SINGULAR

El talento y la creatividad brillaron con luz propia en la vigésimo primera edición del Certamen Literario de Cuento y Poesía, organizado por Down Madrid para conmemorar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Entre los autores galardonados destacaron Inmaculada Reina Trócoli y María de los Ángeles Romero Postigo, integrantes del Grupo Literario de la Fundación Futuro Singular , quienes se alzaron con el primer y el tercer premio, respectivamente, en la modalidad de Poesía.La obra, de Inmaculada Reina Trócoli, fue reconocida con el máximo galardón en esta categoría por su sensibilidad y originalidad. Por su parte, María de los Ángeles Romero Postigo emocionó al jurado con, mereciendo por ello el tercer puesto, en un empate con otra obra destacada.La ceremonia de entrega de premios tuvo lugar el pasado 3 de diciembre en el salón de actos de la Biblioteca Nacional de España (BNE). Este prestigioso evento contó con la participación de figuras como Javier Ortega Álvarez, director cultural de la BNE, y Francisco Menor, representante de la Fundación ACS, quienes destacaron la importancia de iniciativas como esta para visibilizar el talento y la creatividad de las personas con discapacidad intelectual.El certamen, que celebró este año su primera edición del Concurso de Relatos a Cuatro Manos, reafirma el compromiso de Down Madrid con la inclusión cultural y literaria. Para la Fundación Futuro Singular, el reconocimiento a Inmaculada Reina Trócoli y María de los Ángeles Romero Postigo supone "un impulso a su pasión por las letras y un recordatorio de que las barreras se superan con creatividad y esfuerzo".Ambas galardonadas dedicaron su premio a sus familias y a los compañeros del Grupo Literario de la Fundación Futuro Singular, agradeciendo a la organización por brindarles una plataforma para compartir sus voces. "Este premio es un ejemplo de que todos podemos expresar nuestro mundo interior a través de la literatura", destacaron las ganadoras de este certamen que cerró su vigésimo primera edición con una jornada marcada por la celebración de la diversidad, demostrando que la creatividad no conoce límites y que cada historia tiene el poder de transformar.