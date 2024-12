El exceso de burocracia interfiere negativamente en la labor diaria de los docentes

El 99 por ciento de los docentes de Córdoba denuncia que el exceso de burocracia interfiere negativamente en su labor educativa. Es uno de los datos que se extrae de un estudio realizado recientemente por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), primera fuerza sindical de la enseñanza pública en la provincia y en Andalucía, y que permite hacer una radiografía de la “situación límite” que vive el profesorado y que resulta “absolutamente insostenible”.El responsable del Sector de Educación de CSIF Córdoba, Antonio Pachón, lamenta que la Administración siga sin poner solución a este problema que afecta de manera diaria a los profesionales. “Es inconcebible que la Consejería y la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional sigan haciendo oídos sordos a las quejas de los propios docentes”, manifiesta.Y es que, según la encuesta realizada por el sindicato, el 95 por ciento del profesorado cordobés considera que la Junta de Andalucía hasta ahora no ha aportado soluciones ni celeridad en la adopción de medidas destinadas a rebajar el excesivo trabajo de tipo burocrático. Un papeleo, que, además, el 97 por ciento de los encuestados considera poco o nada útil y que, como subraya CSIF, provoca estrés y frustración profesional entre los docentes creando mella en su salud mental.“La labor fundamental de un docente debe ser la de enseñar y dar respuesta a las necesidades educativas del alumnado; sin embargo, eso se pierde en trámites de dudosa efectividad como programas, informes, actas, protocolos e introducción de datos en 'Séneca' que poco o nada tienen que ver con la enseñanza“, declara Pachón.El portavoz sindical también señala que los continuos cambios normativos en materia educativa han incrementado los requerimientos burocráticos exigidos. Asimismo, la central sindical exige que, además de la simplificación de los procedimientos exigidos, la Administración asuma una necesaria dotación de recursos humanos y materiales que alivie este lastre al que se ve sometido el profesorado.Los equipos directivos no se ven ajenos a tan ingente carga burocrática y asumen con demasiada frecuencia un exceso de labores puramente administrativas que se evitarían si contasen con mayor apoyo de personal de administración y servicios y se simplificasen los numerosos procedimientos requeridos.En cuanto a la reducción del papeleo, y a colación de las afirmaciones realizadas por la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional recientemente, el representante sindical exige que “la adopción de medidas con tal fin debe ir más allá de la modificación de los reglamentos de organización y funcionamiento de los centros educativos”.En este sentido, Pachón recuerda que la modificación de dichos reglamentos ha de ser abordada y negociada en el seno de la Mesa Sectorial de Educación con los legítimos representantes del profesorado “con el fin de valorar si los cambios propuestos resultarían eficaces reducir la burocracia, además de entrar en juego la posible ampliación de plantilla y reducción de la ratio”.CSIF denuncia también el colapso que la plataforma Séneca presenta frecuentemente, lo que provoca que el profesorado no pueda trabajar con normalidad. El 57 por ciento de los docentes cuenta en el estudio quesufre bloqueos continuos y eso implica que los profesionales se vean obligados a conectarse a horas intempestivas, excediendo su jornada laboral de manera habitual. De igual modo, la central sindical también exige que se adopten medidas que tornen en más intuitivo y práctico el uso de la plataforma.Asimismo, el responsable de CSIF Educación Córdoba subraya que los medios técnicos de los que disponen los docentes son “a todas luces insuficientes”. Según el estudio realizado por el sindicato, el 81 por ciento del profesorado participante indica que los equipos informáticos con los que cuentan en su centro educativo están obsoletos o resultan poco adecuados. “El 98 por ciento de los docentes se ve obligado a utilizar sus propios medios tecnológicos, ya sean dispositivos móviles, tablets u ordenadores”, explica Pachón, que se muestra especialmente crítico con este aspecto.Por todo ello, CSIF exige una adecuada dotación de recursos humanos y materiales, mejoras en la plataforma, reducción drástica de los requerimientos de tipo burocrático y simplificación de los procedimientos, dado que reducir la burocracia aporta beneficios para el profesorado y para los procesos de aprendizaje y atención del alumnado.