Concluyen las obras del comedor escolar del CEIP San José tras una inversión de 45.000 euros

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍAS: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

Las obras del comedor escolar del Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) San José han llegado a su fin, tras una inversión de unos 45.000 euros que ha permitido transformar el antiguo salón de actos del centro en un espacio de cocina, comedor, vestuarios y almacén con capacidad simultánea para medio centenar de comensales.La actuación ha dotado las instalaciones de los canales de ventilación y climatización necesarios para prestar el servicio de comedor, al igual que los revestimientos, los zócalos y la accesibilidad hasta el local para salvar la escalinata existente en la parte exterior del colegio, construido en distintos niveles.Con la firma administrativa de la finalización de las obras, el Ayuntamiento de Montilla espera a que la empresa adjudicataria del servicio de comedor realice durante las vacaciones de Navidad los traslados del material necesario desde las instalaciones provisionales ubicadas en la calle Palomar –que abrieron sus puertas el pasado 28 de octubre– con la idea de que pueda entrar en servicio una vez se retome el curso, tras las vacaciones de diciembre y enero."Desde el Ayuntamiento siempre hemos entendido que todas las familias de Montilla deben tener las mismas oportunidades de acceder a colegios con comedor y, aunque estas obras corresponden hacerlas a la Junta de Andalucía, no podíamos esperar más a que este colegio no ofreciera el servicio por carecer de los espacios oportunos", apuntó ayer el alcalde, Rafael Llamas, que visitó las instalaciones junto a la teniente de alcalde de Infraestructuras y Medio Ambiente, Raquel Casado, y al redactor del proyecto, Francisco Ponferrada."La ciudadanía no entiende de competencias entre Administraciones, sí de instituciones competentes", añadió el primer edil, que anunció que el Consistorio montillano ha encargado también el proyecto técnico de las obras en el CEIP Beato Juan de Ávila, donde el Ayuntamiento también asumirá los costes de la construcción del comedor de cara a su puesta en funcionamiento el próximo curso.Por último, Rafael Llamas recordó que la comunidad escolar del CEIP San José "sigue esperando la cubrición de la pista deportiva para su uso como gimnasio", una obra que, según el alcalde, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía "aseguró que estaría para 2022". Llamas se refirió en similares términos "a la otra gran actuación anunciada pero sin ejecutar por parte del Gobierno andaluz en relación a la mejora estructural del CEIP Beato Juan de Ávila".