Una nueva concentración en Montilla reclama más inversiones para la sanidad pública

"Las listas de espera superan ya el millón de personas"

"Más dinero público para la sanidad pública". Ese fue el lema que compartieron ayer las decenas de personas que se concentraron en la Avenida de Andalucía de Montilla, a las puertas del Centro de Salud, convocadas por la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública y el Hospital de Montilla.La movilización, que sigue la estela del calendario de protestas que se anunciaron el pasado mes de septiembre , volvió a reivindicar "medidas y soluciones que se traduzcan en una mejora y en un cambio para nuestra sanidad pública", tal y como destacó el portavoz del colectio, José Antonio Bellido, quien volvió a poner el foco de atención sobre la Atención Primaria, que definió como "principal pilar básico de nuestro sistema de salud", un ámbito asistencial y de atención que, como apuntó, "abarca y aborda el 90 por ciento de los problemas y los resuelve".En ese sentido, las personas que se concentraron ayer tarde a las puertas del Ambulatorio coincidieron en apuntar que la Atención Primaria es el servicio en el que, realmente, comienza la atención integral al paciente, con un carácter multidisciplinar en base a la variedad de historias clínicas. Al respecto, Bellido aludió a la importante labor de prevención que prestan los profesionales de Atención Primaria, "gracias a la visión biográfica del paciente, de su familia y de su entorno".Sin embargo, tal y como puso de manifiesto el portavoz de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública y el Hospital de Montilla, la Atención Primaria "está cada vez más maltratada". Según José Antonio Bellido, "hoy día pedimos una cita y nos la dan para 12 o 15 días, aproximadamente"."Si el paciente se siente mal y no puede esperar todos esos días, se va a las Urgencias del Hospital que, a su vez, terminan saturadas y con el personal sanitario agotado por el exceso de horas y de trabajo", añadió el portavoz ciudadano, quien añadió que esta situación provoca que "cada vez más gente se saque seguros privados, que es lo que pretenden los que gobiernan en la Junta de Andalucía", en alusión al Ejecutivo que encabeza el popular Juan Manuel Moreno Bonilla.Por este motivo, José Antonio Bellido abogó por "apostar y defender nuestra sanidad pública" en lugar de "elegir la opción de lo privado" y aseveró que "si se cargan la Atención Primaria, habrán acabado con la sanidad pública, por eso no lo podemos permitir".El portavoz de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública y el Hospital de Montilla aludió también a las "largas listas de espera" que, en Andalucía, "superan ya el millón de personas", a pesar de la existencia de un decreto-ley que aprobó el Parlamento andaluz y que "estipula los días y los meses de espera para cualquier cita con el especialista o para una intervención quirúrgica".Según detalló ayer José Antonio Bellido, las Mareas Blancas han presentado denuncias ante las Fiscalías Provinciales de todas las capitales de Andalucía por el "incumplimiento" por parte de la Consejería de Salud de la ley de plazos de las listas de espera y para exigir "responsabilidades ante este atropello"."No podemos permitir que no se cumplan los plazos acordados y que haya pacientes que sufran las consecuencias trágicas de una patología que se ha complicado por la tardanza en el diagnóstico y que ya no tiene solución", insistió el portavoz de la organización.Por otro lado, la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública y el Hospital de Montilla quiso denunciar ayer el "continuo desvío de dinero público para la sanidad privada" y se refirió al presunto fraude que ha denunciado el servicio de Intervención de la Junta de Andalucía en relación a la adjudicación de contratos con clínicas y hospitales privados, "saltándose los controles fiscalizadores y a través de una ley que se puso en marcha en pandemia y que ya había sido derogada"."Han sido un total de casi 400 millones de euros los que han sido adjudicados a distintas empresas en toda Andalucía", aseguró José Antonio Bellido, para quien resulta "indecente que se lleven a cabo estas prácticas cuando está en juego la salud de las personas".Durante su intervención a las puertas del Ambulatorio, el portavoz de la plataforma comentó que la Consejería de Salud a sacado a concurso tres contratos para el sector privado: una para cirugía, por importe de 533 millones de euros; otro para pruebas complementarias, por 201 millones; y un tercer contrato para atender a pacientes de Salud Mental, por 30 millones de euros."En total son 764 millones, mientras que abrir veinte hospitales públicos por la tarde, con contratos nuevos para 1.800 profesionales que puedan hacer el trabajo propuesto en estos concursos costaría 180 millones al año, mientras que 4.000 profesionales para Atención Primaria requerirían una partida de 206 millones al año".En ese sentido, José Antonio Bellido –que también criticó el gasto en medicamentos de la Junta de Andalucía– se mostró convencido de que "todavía sobra dinero para invertir en más prestaciones y en más servicios para la sanidad pública" y se lamentó porque "nos están engañando y robando nuestro dinero, que lo pagamos todos los ciudadanos con nuestros impuestos para que los inviertan en una sanidad pública que sea de calidad y universal y no para que hagan negocio las empresas privadas".