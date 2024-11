Últimos días para participar en el sorteo de Ademo

Más de ocho años de trayectoria

Este próximo viernes, 15 de noviembre, finaliza el plazo para participar en el sorteo que han puesto en marcha la Asociación de Empresarios de Montilla (Ademo) y la Asociación de Empresarios y Autónomos del Comercio (AEACO), entidades promotoras del Centro Comercial Abierto (CCA) de Montilla.La iniciativa, que cuenta con la colaboración de más de medio centenar de establecimientos, repartirá más de 500 euros en premios para gastar en el comercio de Montilla. Para participar, las personas interesadas solo tienen que tener descargada en su teléfono móvil la aplicación GERTUapp y registrar sus compras en las tiendas que participan, introduciendo el código de validación que facilitará el propio comercio al realizar la compra.Además, los usuarios de esta aplicación móvil pueden acceder a ofertas y promociones individuales de cada comercio de una manera fácil y sencilla. "Teniendo en cuenta la cercanía física entre el pequeño comercio y la mayoría de su clientela, junto con la dificultad de posicionamiento en Internet a la que se enfrentan las tiendas tradicionales de manera individual, la incorporación de esta plataforma al comercio de Montilla supone dar un gran paso a la hora de conseguir un gran escaparate virtual", declaró el presidente de Ademo, Pepe Márquez.De este modo, GERTUapp se configura como un muestrarioque aglutina y pone en valor ofertas, promociones y premios impulsados por el comercio local, ofreciendo la posibilidad de acceder en tiempo real a oportunidades comerciales disponibles en cada momento."Se trata de una herramienta 100 por cien digital, en la que los comercios participantes ofrecen información sobre promociones y ofertas que pueden hacerse efectivas tanto en la tienda física como en los canales que cada establecimiento pueda tener en Internet", detalló el máximo responsable de Ademo.La iniciativa liderada por la Asociación de Empresarios de Montilla representa, en definitiva, "una nueva muestra del esfuerzo en el que está empeñado el comercio local de cara a adaptarse y aprovechar todas las ventajas que pone a su disposición la digitalización", tal y como detalló Pepe Márquez.El presidente de Ademo animó al comercio local a aprovechar estas ventajas que, a su juicio, "suponen una nueva oportunidad de atraer clientela a través de tecnología amigable y adaptada a los nuevos hábitos de compra". Al mismo tiempo, reconoció la necesidad de "facilitar el imprescindible apoyo ciudadano para el mantenimiento de un sector comercial tradicional que apuesta por la calidad y el trato personalizado y que contribuye decisivamente a aumentar la riqueza de Montilla".Montilla cuenta con el reconocimiento oficial de Centro Comercial Abierto desde el 1 de junio de 2016, día en el que le fue concedido a la Asociación de Empresarios y Autónomos del Comercio (AEACO). Actualmente, la iniciativa cuenta con 129 asociados entre empresas, comercios y autónomos de diferentes sectores, la mayoría de ellos ubicados dentro de los límites geográficos que comprende el CCA."Aun queda mucho trabajo que realizar y mucho camino por andar para que todos los establecimientos comerciales o la mayoría de ellos crean en este proyecto y se sumen a esta iniciativa", reconoce Pepe Márquez, quien echa en falta de las Administraciones públicas una "campaña de sensibilización e información sobre la importancia del CCA", dado que, a su juicio, las subvenciones que se conceden para este fin "no son suficientes"."Es necesaria una apuesta mayor para defender la importancia de la creación de estos espacios comerciales, que están destinados principalmente a favorecer la distribución de la actividad comercial, uniéndola con la realidad urbana y generando experiencias que vayan más allá de una simple transacción comercial o una venta", comenta el presidente de Ademo que, no obstante, reiteró el compromiso del colectivo por dinamizar la actividad en el CCA de Montilla.Por esta razón, tanto Ademo como AEACO vienen diseñando actividades y actuaciones que buscan "atraer a los consumidores" e "invitarlos a vivir experiencias, uniendo cultura, turismo, gastronomía y comercio". De esta forma, asegura Márquez, "se crean sinergias y desarrollo económico en los cuatros sectores más importantes de Montilla".Así, junto a campañas de promoción y comunicación coincidentes con determinados momentos del año, Ademo y AECO suelen impulsar acciones basadas en sorteos, concursos, actuaciones musicales, sesiones infantiles y pasacalles que buscan, como objetivo último, dinamizar el CCA de Montilla y crear un espacio atractivo que invite a la ciudadanía a pasear por las calles, "propiciando así las compras y creando impulso económico a otros sectores", en palabras de Pepe Márquez.Para el presidente de Ademo, "es fundamental aumentar la visibilidad del comercio local, así como la esencia del comercio de proximidad frente a las plataformas y los nuevos hábitos de consumo", por lo que coincide con los especialistas en la necesidad de "crear entornos de experiencias y no sólo de compras".