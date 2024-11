Importante victoria en Las Cabezas de San Juan

Club Deportivo Cabecense 1-3 Montilla Club de Fútbol

Club Deportivo Cabecense: Iván Casas, Vergara, Francis, Bucarat (Justo, m. 73), Manu (Gonzaga, m. 31), Eladio, Antonio, Otero (Manuel Jesús, m. 31), Diego, Seydou (Francisco, m. 31) y Raúl Cava (Javi Román, m. 75).

Iván Casas, Vergara, Francis, Bucarat (Justo, m. 73), Manu (Gonzaga, m. 31), Eladio, Antonio, Otero (Manuel Jesús, m. 31), Diego, Seydou (Francisco, m. 31) y Raúl Cava (Javi Román, m. 75).

Montilla Club de Fútbol: Molero, Alfonso, Soto, Juanito (Fraile, m. 77), Javi Ruiz (Rafa Alcaide, m. 89), Tate (Sabariego, m. 68), J. Carraña (Carlos Serrano, m. 75), Sergio (Pedro, m. 80), Gorka, Tena (Antonio Luque, m. 62) y Hugo Navarro.

Molero, Alfonso, Soto, Juanito (Fraile, m. 77), Javi Ruiz (Rafa Alcaide, m. 89), Tate (Sabariego, m. 68), J. Carraña (Carlos Serrano, m. 75), Sergio (Pedro, m. 80), Gorka, Tena (Antonio Luque, m. 62) y Hugo Navarro.

Goles: 0-1 Javi Ruiz (m. 8); 0-2 J. Carraña (m. 25); 0-3 Juanito (m. 48); 1-3 Diego (m. 76).

Javi Ruiz (m. 8); J. Carraña (m. 25); Juanito (m. 48); Diego (m. 76).

Árbitro: Ahmed Ahmed, Ismael (Colegio Ceutí) amonestó por los locales a Vergara, Eladio, Francisco y por los visitantes a Carraña, Tena, Carlos Serrano.

Ahmed Ahmed, Ismael (Colegio Ceutí) amonestó por los locales a Vergara, Eladio, Francisco y por los visitantes a Carraña, Tena, Carlos Serrano.

Incidencias: Partido correspondiente a la octava jornada del Grupo 1 de División de Honor Sénior, disputado en el Estadio Carlos Marchena, de la localidad sevillana de Las Cabezas de San Juan, ante unos 300 espectadores.

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: MONTILLA C.F.

El Montilla Club de Fútbol logró ayer una importante y merecida victoria en la localidad sevillana de Las Cabezas de San Juan, donde los de Isaac Cuesta se marcharon al descanso con dos goles a favor frente al Club Deportivo Cabecense, sentenciando en el segundo acto con un nuevo tanto.Los vinícolas comenzaron el partido muy serios, consiguiendo el primer tanto a los ocho minutos de juego, de las botas de Javi Ruiz. Seguían pasando los minutos y el Montilla continuaba dominando el esférico con varios contraataques que el portero local logró detener.Ya en el minuto 25 de partido, una gran jugada de equipo fue recogida por José Carraña, que se plantaría delante de la portería local y, en una magnífica definición, consiguió batir a Iván, poniendo el 0-2 en el marcador. Tras ello, el Club Deportivo Cabecense movería ficha y, en el minuto 31, realizaría los tres primeros cambios del encuentro, que mejorarían el cuadro aunque sin efectos en el marcador.Tras el paso por vestuarios, la segunda parte no pudo comenzar mejor. En el minuto 48, Juanito, con una gran definición, puso el 0-3 y enmarcó definitivamente un gran partido del conjunto montillano. Con todo, el encuentro finalizaría con el gol del honor para el conjunto local, que no llegaría hasta el minuto 76, de la mano de Diego que, en un balón suelto en el área, desvió el esférico al palo más alejado de Molero, sin que el guardameta montillano pudiera hacer nada.El Montilla Club de Fútbol decidió no bajar la guardia e Isaac Cuesta comenzó a mover el banquillo, con unos cambios que aportaron más dinamismo al equipo. De hecho, Carlos, Sabariego, Pedro o Antonio tuvieron en sus botas varias oportunidades de aumentar el marcador que, no obstante, ya no se movería más hasta el final. La próxima jornada, el club vinícola vuelve a desplazarse fuera de casa, en este caso, hasta el feudo de la Unión Deportiva Algaida.