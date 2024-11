El PSOE critica los Presupuestos del PP para Andalucía porque "no ayudan ni solucionan problemas"

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: PSOE MONTILLA

“Los Presupuestos que para este 2025 quiere el Partido Popular en Andalucía no solo no solucionan los problemas que ahora tenemos los ciudadanos y ciudadanas andaluces, sino que los agravan”. Así de contundente se mostró Ana María Romero, diputada autonómica por Córdoba del PSOE, que visitó Montilla para tratar con el alcalde de la ciudad y secretario general del PSOE local, Rafael Llamas, los efectos que estos Presupuestos tendrán para el conjunto de la provincia de Córdoba y, en particular, para Montilla.A este respecto, la parlamentaria autonómica subrayó “el retroceso en sanidad, educación, atención a la dependencia, vivienda, mejora de caminos rurales, apoyo a cooperativas y bodegas, incorporación de jóvenes al mercado de trabajo e inversión pública que el Partido Popular, en aplicación de su ideario político, está provocando en Andalucía y que de manera muy marcada estamos notando en la provincia de Córdoba”.En este sentido, Ana María Romero criticó “la deriva a la que el PP está conduciendo a Andalucía” con una política económica y presupuestaria que calificó como “propia de esa derecha insolidaria que privatiza la sanidad y la educación para hacer de un derecho de todos el negocio de unos pocos, al tiempo que premia a las grandes fortunas y a las clases altas bajándole impuestos y, para cuadrar las cuentas, castiga a las familias que viven de un salario recortando en servicios públicos, sanitarios, sociales y educativos”.Por otra parte, el alcalde de Montilla expresó que “no estamos satisfechos con estos Presupuestos para Andalucía porque no ayudan a resolver los problemas que estamos afrontando desde los ayuntamientos y no miran de ninguna manera a los municipios, que son las instituciones que prestan los servicios de forma más directa a las personas”.En cuanto a inversiones, “que el Partido Popular haya recortado en Andalucía desde 2018 en más de un 30 por ciento las inversiones públicas financiadas con recursos propios de la comunidad autónoma e intente camuflarlo con el incremento de ingresos que el Gobierno de España viene destinando a Andalucía es algo que la ciudadanía tiene que conocer”, indicó Llamas, que puso de relieve que “las inversiones en Andalucía se están sosteniendo gracias al Gobierno de España que, con Pedro Sánchez de presidente, para el próximo 2025 van a alcanzar los 1.471 millones de euros”.En referencia a Montilla, Llamas lamentó la "falta de sensibilidad" del Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla y puso como ejemplo “dos colegios públicos montillanos, como son el CEIP San José y el CEIP Beato Juan de Ávila, en los que arrastramos inversiones de 2022 que están sin ejecutar, con la agravante de que, ante la inacción de la Junta de Andalucía a la hora de ejercer sus competencias, el Ayuntamiento de Montilla tiene que hacer frente a la financiación de obras en los colegios y a garantizar el derecho a comedor escolar”.Asimismo, al tiempo que lamentó “la deficiente gestión de la Junta de Andalucía en materia de ayuda a la dependencia, y que está afectando a un importante número de familias montillanas”, el primer edil censuró que el PP "hable en estos Presupuestos de inversiones en el Hospital Comarcal del Montilla cuando éstas no afectan al número de camas hospitalarias ni a la mejora de la UCI ni a quirófanos ni a un incremento de personal sanitario, quedándose esta inversión en papel mojado".Unas reivindicaciones a las que Rafael Llamas añadió “los compromisos que sigue incumpliendo la Junta de Andalucía respecto a la actuación en la Ronda Norte de la ciudad y que tantos problemas de movilidad urbana solucionaría.”Por estos motivos el alcalde de Montilla consideró “más que justificada la enmienda a la totalidad presentada por el PSOE a los Presupuestos para Andalucía para este 2025, porque no ayudan a Andalucía, ni a la provincia de Córdoba ni a la ciudad de Montilla”.