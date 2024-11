El Club Natación Montilla disfruta de un productivo fin de semana

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

El Club Natación Montilla sigue dejando huella en la natación andaluza. Este fin de semana, los deportistas de la entidad participaron en dos eventos destacados, con resultados que confirman el crecimiento y la proyección de muchos de sus integrantes.De este modo, con una delegación formada por 28 deportistas, el Club Natación Montilla tuvo una actuación memorable en la segunda Jornada de la Liga Provincial Prebenjamín, Benjamín y Alevín, celebrada en Córdoba. Rodeados de los mejores talentos de la provincia, los montillanos demostraron su nivel, obteniendo varias marcas mínimas que garantizan la participación de varios alevines en el próximo Campeonato de Andalucía de Natación.La jornada no solo destacó por los logros individuales, sino también por el espíritu de equipo, reflejado en el apoyo constante entre los nadadores. Este resultado consolida al Club Natación Montilla como una de las fuerzas sólidas de la natación provincial, gracias tamnbién al trabajo conjunto de entrenadores, padres, madres y directivos de la entidad.El próximo sábado, la acción continuará en casa. La Piscina Municipal de Montilla será escenario de la Final Provincial para las categorías Infantil, Junior y Absoluta. Este evento no solo será una oportunidad para los nadadores locales de brillar ante su afición, sino que también será clave para afinar detalles de cara al Campeonato de Andalucía Infantil y Junior, que se celebrará en diciembre. El club vinícola prevé competir en dicho campeonato con seis nadadores que buscarán mantenerse a la altura de los mejores de Andalucía.Por otro lado, el pasado sábado, María González y Reyes Marqués representaron al Club Natación Montilla en la tercera Jornada de Tecnificación organizada por la Federación Andaluza de Natación (FAN) en Fuengirola. Ambas deportistas participaron en sesiones orientadas a la preparación para los campeonatos territoriales, nacionales y de selecciones, consolidando su desarrollo técnico y estratégico. Unas jornadas de tecnificación que no solo destacan el nivel de las nadadoras del Club Natación Montilla, sino que también son un reflejo del compromiso del club con la formación y el alto rendimiento.De este modo, el Club Natación Montilla sigue demostrando que, con trabajo y dedicación, los éxitos terminan llegando. Este pasado fin de semana no solo ha confirmado el excelente momento de forma por el que atraviesa la escuadra vinícola, sino que también siembra grandes expectativas de cara a los retos venideros. Con una cantera sólida y con nadadores compitiendo a nivel regional y nacional, el futuro de la natación montillana es, sin duda, más que brillante.