Liga ACB: Predicciones para la temporada 2024/2025

FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

Laya inició y con ello los seguidores están al tanto de cuáles son los equipos que se posicionan como favoritos para hacerse con el título de esta temporada. Por ello, no basta sólo con estar al tanto de las noticias baloncesto , sino también de las posibles predicciones que servirán para determinar al ganador.Por ello, acá vamos a hablar sobre las, tomando en cuenta la forma actual de todos los equipos, desempeño del año anterior, entre otros datos que no puedes perderte.Para nadie es una sorpresa que tanto en básquetbol como en fútbol, el Real Madrid es uno de los equipos más importantes de Europa. Y es que el Rey de Europa también ha logrado demostrar su poder dentro de la Liga ACB.En este caso,. Sin duda alguna, esto es un hito bastante importante, y es que el Madrid siempre sale como uno de los favoritos para alzar el título.Además, recordemos que la Liga ACB como se conoce actualmente, tiene 58 años de haberse formado,, lo que es bastante sorprendente.Vamos a arrancar con lo obvio para esta temporada. El equipo favorito para hacerse con el torneo nuevamente no es nada más y nada menos que el, uno de los equipos más galardonados de este torneo.El campeón de la pasada edición buscará hacerse con su título número 38 y este año sigue contando con una plantilla más que excelente para lograrlo, y esto lo hace el equipo favorito para levantar el trofeo de la 24/25.Ahora bien, ¿podemos decir que el UCAM Murcia será el segundo favorito? Este equipo quedó en la segunda posición en la temporada pasada,La verdad, el Barcelona es el equipo que se encuentra en la segunda posición, y es uno de los equipos más galardonados de esta competición, compitiendo de cerca con el Real Madrid y siendo otro de los favoritos entre las predicciones para la temporada 24/25.De hecho, el Barcelona tiene el “deber” de ganar esta temporada, ya que si no, serían 2 años sin trofeo en la Liga ACB , ya que su último campeonato fue en el torneo 22/23. Sin duda alguna será un torneo interesante de ver ya que el Madrid querrá imponer su hegemonía y el Barcelona alcanzar un nuevo título.Dejemos a un lado a los favoritos, tal como sucede en La Liga, el Barcelona y el Madrid siempre demuestran su superioridad, pero, ¿quiénes podrían sorprender? Vamos a ver un poco de los equipos que se encuentran en nuestra lista.Siguiendo alcomo favoritos, tenemos al, un equipo que no ha levantado un título desde la temporada 19/20 y que sin duda alguna está buscando la gloria nuevamente.Por otra parte, tenemos al, un equipo que no ha logrado conseguir la gloria y que año tras año busca tener una mejor preparación para enfrentar los grandes retos de la Liga ACB y especialmente, de los rivales más fuertes.Cerramos la lista con, que son los equipos que tienen, remotas, posibilidades de levantar el trofeo de la Liga ACB en este 2024.Ahora bien, siendo realistas, las probabilidades que estos equipos tienen de quedar campeones es muy inferior comparada con los grandes favoritos, aunque es importante seguirlos de cerca ante cualquier sorpresa.