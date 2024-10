Impulso vital

Montilla Club de Fútbol 2 -- 0 Isla Cristina Fútbol Club

Montilla Club de Fútbol: Molero, Alfonso Carraña, Capilla, Soto, Juanito, Javi Ruiz, Tate, José Carraña, Gorka, Tena y Hugo Navarro. También jugaron: Antonio Luque, Sergio Heredia, Carlos Serrano, Pedro Crespín, Fraile y Sabariego.

Molero, Alfonso Carraña, Capilla, Soto, Juanito, Javi Ruiz, Tate, José Carraña, Gorka, Tena y Hugo Navarro. También jugaron: Antonio Luque, Sergio Heredia, Carlos Serrano, Pedro Crespín, Fraile y Sabariego.

Isla Cristina Fútbol Club: Chus, Juanito, Reda, Jesús Revuelta, Sebas, Carlos Vizcaíno, Félix, Dani Revuelta, Jordán, Zamorano y Ortega. También jugaron: Luismi, Ángel, Juan López, Manu Lepe, Griñolo, Aranda y Edu.

Chus, Juanito, Reda, Jesús Revuelta, Sebas, Carlos Vizcaíno, Félix, Dani Revuelta, Jordán, Zamorano y Ortega. También jugaron: Luismi, Ángel, Juan López, Manu Lepe, Griñolo, Aranda y Edu.

Goles: 1-0 Juanito (m. 19); 2-0 Sergio Heredia (m. 71).

Juanito (m. 19); Sergio Heredia (m. 71).

Árbitro: Rosas Milla, Pedro Emilio (Jaén). Amonestó por los locales a Carraña y Gorka. En el lado visitante era amonestado Reda.

Rosas Milla, Pedro Emilio (Jaén). Amonestó por los locales a Carraña y Gorka. En el lado visitante era amonestado Reda.

Incidencias: Partido correspondiente a la séptima jornada de liga en el Grupo 1 de División de Honor Sénior, disputado en el Estadio Municipal de Montilla, ante unos 350 espectadores.

J.L. GÁLVEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍAS: MONTILLA C.F.

Victoria balsámica para el Montilla Club de Fútbol tras sus últimos tropiezos. El plantel de Isaac Cuesta tiró de oficio para vencer por dos tantos a cero a un Isla Cristina Fútbol Club que no perdió la cara a la contienda, pero que se vio superado en ocasiones y en efectividad por parte vinícola. La victoria permite a los montillanos salir de la zona de descenso.El encuentro comenzó con la única novedad de José Carraña en el once titular con respecto a la cita anterior en Dos Hermanas . Los primeros compases serían de alternancia en el dominio del esférico, con idas y venidas hacia ambas porterías. Sin embargo, la primera ocasión manifiesta de gol no llegaría hasta los 9 minutos de juego.Un penalti por manos dentro del área isleña sería señalado por el colegiado. Pese a la oportunidad obtenida, el Montilla volvió a errar una pena máxima, la tercera ya de la temporada. Capilla realizó un disparo más estético que efectivo, atajando el cancerbero sin dificultad el lanzamiento.El fallo no lastró al plantel auriverde, que mantuvo la intensidad en las acciones posteriores. A los 18 minutos de partido, un córner cerrado al corazón del área se transformó en un barullo en la meta defendida por Chus que el guardameta concluyó atajando. Tras esa acción, el Montilla anotó el uno a cero. Después de recuperar el esférico, un balón en largo que no despejó la defensa cayó dentro del área en las botas de Juanito, anotando el atacante.Con el marcador a favor de los locales, el encuentro entró en una fase de poca vistosidad, en la que la lucha en la medular y los esporádicos intentos de unos y otros por acercarse a la meta rival eran repelidos por las defensas. De este modo, se llegó al descanso.Tras el paso por vestuarios, ambos banquillos movieron ficha. El Montilla buscó dar pausa al juego y controlar los tiempos. Mientras, el Isla Cristina quiso dar un paso al frente. A los 56 minutos de juego, un centro medido desde el costado lo remató Zamorano a bocajarro, blocando Molero el esférico con su cuerpo. Era la ocasión más clara para los isleños hasta el momento.Los vinícolas se percataron de lo ocurrido y el ataque volvió a activarse en busca de la sentencia. La elaboración en el juego destacó por las bandas y el uso del contragolpe como armas de cara a buscar la meta rival. No obstante, la calma no llegaba y Félix, tras no despejar la defensa un balón dividido, tuvo el empate en un mano a mano con Molero que erró el atacante con un lanzamiento desviado.Tras el susto, el Montilla sentenció. Gorka alargó su mirada en una contra y colocó un balón raso a Sergio Heredia, recién incorporado desde el banquillo, para que el atacante, en el segundo palo, mandara el balón al fondo de las mallas con un disparo cruzado. Corría el minuto 71 de juego.Con dos a cero en el marcador, los montillanos manejaron la fase final del encuentro, teniendo varias oportunidades de poder haber ampliado el marcador, destacando una doble ocasión en la que ni Capilla ni Pedro Crespín pudieron alcanzar el gol con todo a favor.Pasado el tiempo reglamentario, el colegiado dio por concluido el encuentro. Con 9 puntos en su casillero y en novena posición, el Montilla visitará este domingo, a las 12.00 del mediodía, el feudo del Club Deportivo Cabecense, cuarto clasificado con 13 puntos.