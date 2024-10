Guía para comprender los términos y condiciones de los bonos de bienvenida

1. Depósito mínimo para activar el bono

2. Rollover o requisito de apuesta

3. Cuotas mínimas

4. Apuestas y mercados excluidos

5. Plazo de vigencia

Conclusión

Losson un incentivo que las casas de apuestas “lanzan” para captar más clientes, doblándoles el primer depósito o devolviéndoles la primera apuesta perdida. Sin embargo, muchos usuarios desconocen que existen términos y condiciones que acompañan a estas promociones y que hay que cumplir.En esta guía detallada, te explicamos los cinco términos más comunes que acompañan a los, para que sepas exactamente cómo actuar antes de aceptar cualquier oferta.El depósito mínimo es el importe que debes ingresar en tu cuenta para activar el bono de bienvenida. Cada casa de apuestas establece su propio depósito mínimo, que. Si tu primer ingreso no alcanza esa cantidad, no podrás reclamar el bono.asegúrate de hacer un depósito que cumpla con el mínimo requerido para activar el bono. De lo contrario, perderás la oportunidad de aprovechar la oferta.El rollover es probablemente el término más importante a la hora de aceptar un bono de bienvenida. Este concepto hace referencia al(o del bono más el depósito) antes de que se te permita retirar cualquier ganancia.Por ejemplo, si aceptas un bono de 100€ con un rollover de 5x, deberás apostar un total de 500€ (100€ x 5) para cumplir con el requisito. Solo después de alcanzar esta cantidad podrás retirar tus ganancias.Busca bonos con un rollover razonable. Los bonos que requieren un rollover más bajo (entre 1x y 3x) son más fáciles de liberar, mientras que aquellos con rollovers de 6x o más pueden ser difíciles de cumplir.Las casas de apuestas suelen establecerpara que las apuestas cuenten hacia el rollover. Esto evita que los usuarios apuesten en eventos con cuotas extremadamente bajas (que tienen mayor probabilidad de éxito) para liberar el bono rápidamente.Por ejemplo, si la cuota mínima es 1.50, solo las apuestas que cumplan o superen esa cuota contarán para el requisito de apuesta. Cualquier apuesta realizada por debajo de ese umbral no contribuirá al rollover, aunque ganes la apuesta.verifica que apuestas en eventos con cuotas iguales o superiores al mínimo establecido. Verifica este dato en los términos del bono para no ganar apuestas que no sumen en el rollover.Otro aspecto importante es que algunas casas de apuestas restringen ciertos mercados o tipos de apuestas que no cuentan para el bono. Esto significa quepara cumplir con los requisitos del bono.Por ejemplo, es común que las apuestas de sistema no cuenten para el rollover. Además, algunos deportes o eventos específicos también pueden estar excluidos.revisa los mercados excluidos antes de comenzar a apostar. Si prefieres un mercado o deporte en particular, asegúrate de que esté incluido en la promoción para que puedas cumplir con los requisitos de manera más fácil.Todos los bonos de bienvenida tienen una vigencia limitada, es decir, un tiempo determinado en el que debes cumplir con los requisitos de apuesta. Este plazo puede variar de una casa de apuestas a otra, pero generalmente. Si no logras cumplir con el rollover dentro de ese tiempo, perderás tanto el bono como cualquier ganancia obtenida con él.organiza tus apuestas de manera estratégica para asegurarte de cumplir con el rollover antes de que se agote el plazo. Si sabes que no podrás apostar lo suficiente en un período corto de tiempo, considera si el bono realmente te conviene.Conocer los términos y condiciones que acompañan a los bonos de bienvenida es importante para aprovechar al máximo estas ofertas. Desde el rollover hasta las cuotas mínimas, cada detalle puede influir en tu capacidad. Antes de aceptar cualquier oferta, tómate el tiempo necesario para leer y entender todas las condiciones.