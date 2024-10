Gran actuación del Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón en el Campeonato del Mundo

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: C.D. MONTILLA-CÓRDOBA TRIATLÓN

El Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón ha dado un paso de gigante en la consolidación de su palmarés, tras la soberbia actuación de sus integrantes en el Campeonato del Mundo de Triatlón Torremolinos-Andalucía 2024, un evento que ha contado con más de 5.500 deportistas llegados desde los cinco continentes y en el que estaban en juego los cetros mundiales en categoría Élite, Sub 23, Junior, Paratriatlón, GGEE en distancia Olímpica y Sprint, Aquabike y Relevos Mixtos.Los deportistas de las más de 80 nacionalidades que se dieron cita en la localidad de la Costa del Sol realizaron el tradicional desfile de naciones, para dar paso posteriormente al acto de bienvenida que tuvo lugar en la Plaza del Remo con la intervención de los representantes institucionales y los juramentos de deportistas, técnicos y oficiales.El secretario general para el Deporte de la junta de Andalucía, Jose María Arrabal, declaró que “es increíble comprobar que el deporte no entiende de fronteras visto la cantidad de deportistas venidos desde todos los puntos del planeta. Estoy seguro de que este evento va a pasar a la historia”.“El Mundial de Triatlón es un sueño cumplido para una ciudad que tiene una relación muy importante con el deporte, porque forma parte de nuestra particular forma de entender la vida. Por eso, estoy convencida de que durante estos días, las miles de personas que nos van a visitar, y los cientos de miles que nos van a ver a través de sus pantallas y de todas las partes del mundo, van a sentir esa especial comunión entre Torremolinos y el deporte.”, dijo Margarita del Cid, alcaldesa de Torremolinos.Por su parte, el presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, señaló que “no hay mejor lugar que Torremolinos para esta Final y va a ser un referente para otras ciudades en el futuro. Vamos a poner el listón muy alto porque la provincia de Málaga está más que acostumbrada y preparado para albergar grandes acontecimientos deportivos”.En lo que respecta al Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón,coparon los dos primeros escalones del podio en su Grupo de Edad (16-19), mientras quese colgó la medalla de bronce en la categoría 35-39.Por su parte,, presidente del Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón, finalizó en una meritoria cuarta posición en su grupo de edad (50-54). De igual modo, la entidad contó con la participación de–décima en el Grupo de Edad 16-19–;–decimotercera en 16-19–;–trigésimo noveno en 16-19–;–octava en 50-54– y, que no pudo finalizar la prueba 16-19.Por otro lado, else hizo con la medalla de oro, toda vez que else colgó la plata, dos gestas extraordinarias que se completaron con la medalla de bronce conseguida poren la prueba de Aquabike para el Grupo de Edad 18-19.