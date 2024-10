El PSOE denunciará ante el Parlamento de Andalucía el "incumplimiento" de las obras en los CEIP San José y Beato Juan de Ávila

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: PSOE

El parlamentario autonómico y portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Educación del Parlamento de Andalucía, Antonio Ruiz, visitó ayer Montilla para conocer de primera mano las necesidades que se vienen poniendo de manifiesto en los Colegios de Educación Infantil y Primaria (CEIP) de la ciudad.Acompañado por Rafael Llamas, secretario general del PSOE montillano y alcalde de la localidad, Ruiz anunció la presentación de una pregunta parlamentaria en sesión de control al Gobierno andaluz sobre el "incumplimiento" de las obras previstas en los colegios San José y Beato Juan de Ávila.De esta manera, el parlamentario andaluz afirmó que el Gobierno de Moreno Bonilla “tendrá que dar explicaciones de por qué estas obras programadas en estos centros educativos y anunciadas por la Junta de Andalucía para el 2021 y 2022 no han sido todavía ejecutadas a pesar de la existencia de dotación presupuestaria para realizarlas”.“Se han quedado sin invertir, sin que la Junta de Andalucía haya dado ninguna explicación, un montante de más de 760.000 euros que están destinados a la construcción de una sala cubierta para uso deportivo y multifuncional en el colegio San José y a la realización de un conjunto de obras de mejora de las instalaciones del colegio Beato Juan de Ávila con la construcción añadida de elementos arquitectónicos que permitan una completa accesibilidad en este centro”, afirmó el parlamentario socialista.En este sentido, Rafael Llamas manifestó que “las obras que han de ejecutarse, además de necesarias son también imprescindibles para la seguridad en las infraestructuras de estos centros educativos”, por lo que consideró “de justicia y de urgencia reivindicar que, de una vez, el Gobierno que preside Moreno Bonilla se ponga a trabajar y se preocupe de los problemas que tienen nuestros centros educativos, porque los incumplimientos que estamos padeciendo afectan de manera importante al desarrollo de la actividad docente que se viene llevando a cabo en nuestros colegios y son los propios alumnos y alumnas y las propias familias los principales perjudicados”.Al hilo de la situación que se está produciendo en Montilla, Antonio Ruiz puso de relieve que “estos incumplimientos de la Junta de Andalucía son algo generalizado y no son otra cosa que la manifestación de una manera de gobernar”. En concreto, Ruiz hizo público un estudio de la ejecución presupuestaria de la Junta de Andalucía durante los años 2020 a 2023 de las obras programadas en los planes de infraestructuras educativas en el que se refleja que la gran mayoría de estas obras programadas están sin ejecutar, “lo que hay que denunciar y, al mismo tiempo, poner sobre la mesa para pedir explicaciones y responsabilidades por estas prácticas políticas y de gestión que generan problemas en vez de soluciones”.Ante esta situación, Ruiz anunció que el Grupo Parlamentario Socialista formulará una pregunta parlamentaria en la sesión de control al gobierno autonómico “sobre la situación actual en Montilla de sus colegios y para pedir explicaciones sobre dónde ha ido a parar el dinero que estaba destinado a los colegios de Montilla para hacer unas obras que no se han ejecutado”.