El Hospital Quirónsalud Córdoba incorpora la innovadora cirugía vaginal transluminal

Quirónsalud en Andalucía

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍAS: HOSPITAL QUIRÓNSALUD CÓRDOBA

El Hospital Quirónsalud Córdoba ha incorporado la cirugía vaginal transluminal, la técnica quirúrgica más innovadora en Ginecología y mínimamente invasiva, según ha afirmado el doctor Balbino Povedano , uno de los jefes del Servicio de Ginecología y Obstetricia , junto al doctor José Enrique Povedano El doctor Povedano ha explicado que esta técnica, que tiene gran precisión, cuenta con muchas ventajas para las pacientes, entre las que se encuentra que pueden recibir el alta en 24 horas. Este novedoso procedimiento combina la cirugía vaginal y la laparoscópica, siendo muy beneficioso para las pacientes “al reducirse significativamente las molestias postoperatorias y el tiempo de recuperación y de hospitalización”.El Hospital Quirónsalud Córdoba es el único centro privado de la provincia de Córdoba que realiza esta nueva técnica ginecológica, que se puede emplear para el tratamiento quirúrgico de patologías que afectan al útero y los anejos, permitiendo realizar histerectomías, extirpación de ovarios y ligadura de trompas, entre otras intervenciones.Las principales ventajas de esta cirugía son la reducción de la estancia hospitalaria y de las molestias postoperatorias, lo que “permite una recuperación mucho más rápida”, ha destacado el doctor. Un aspecto a destacar es que no son necesarias incisiones abdominales y, por tanto, no deja cicatrices, ni precisa la retirada de grapas o puntos, al utilizar la vagina para acceder al útero y los anejos, “ofreciendo una gran mejora frente a las cirugías abiertas y las laparoscópicas tradicionales”.Para poder utilizar esta vía de abordaje son necesarios algunos requisitos como una mínima amplitud vaginal y la no existencia de adherencias internas, aspectos que son valorados preoperatoriamente por el ginecólogo antes de indicar la intervención, ha afirmado el doctor Povedano.El Grupo Hospitalario Quirónsalud cuenta en la actualidad en Andalucía con ocho centros hospitalarios situados en las ciudades de Málaga, Marbella, Los Barrios (Cádiz), tres en Sevilla, Córdoba y Huelva, además de 18 centros médicos de especialidades y diagnóstico y dos hospitales de día quirúrgicos, que lo posicionan como líder hospitalario privado de esta comunidad autónoma.Quirónsalud es el grupo de salud líder en España y, junto con su matriz Fresenius-Helios, también en Europa. Además de su actividad en España, Quirónsalud está también presente en Latinoamérica. Conjuntamente, cuenta con más de 50.000 profesionales en más de 180 centros sanitarios, entre los que se encuentran 57 hospitales con más de 8.000 camas hospitalarias.Dispone de la tecnología más avanzada y de un gran equipo de profesionales altamente especializado y de prestigio internacional. Entre sus centros, se encuentran el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Centro Médico Teknon, Ruber Internacional, Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, Hospital Quirónsalud Barcelona, Hospital Universitari Dexeus, Policlínica Gipuzkoa, Hospital Universitari General de Catalunya, Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón, etc.El Grupo trabaja en la promoción de la docencia (diez de sus hospitales son universitarios) y la investigación médico-científica (cuenta con el Instituto de Investigación Sanitaria de la FJD, acreditado por la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación).Asimismo, su servicio asistencial está organizado en unidades y redes transversales que permiten optimizar la experiencia acumulada en los distintos centros y la traslación clínica de sus investigaciones. Actualmente, Quirónsalud está desarrollando multitud de proyectos de investigación en toda España y muchos de sus centros realizan en este ámbito una labor puntera, siendo pioneros en diferentes especialidades como oncología, cardiología, endocrinología, ginecología y neurología, entre otras.