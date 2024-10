El Festival de Microcine de Montilla pone el broche de oro a sus proyecciones

La Gala de Clausura pondrá el broche final

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍAS: IMPREVISIBLE FILMS

El VI Festival de Microcine de Montilla va camino de su cierre. Tan esperado por lo mucho que significa pero, a la vez, un tanto amargo pues supone el punto final de la gran fiesta del séptimo arte en la localidad de la Campiña Sur. Sea como fuere, este viernes tuvo lugar otra jornada festiva con el vino y el cine, con la tercera y última parada de proyecciones de cortos del concurso nacional, que en este caso tuvo que trasladarse de Bodegas Robles nuevamente a la sede de Ademo, debido a las inclemencias meteorológicas Pero todo ello no impidió que volviera a disfrutarse plenamente de un maridaje perfecto, con una asistencia espectacular que abarrotó el salón de actos de las instalaciones de la Asociación de Empresarios de Montilla, con multitud de personas, gran parte de ellas llegadas desde distintos puntos de la geografía andaluza.De hecho, entre las personalidades destacadas se encontraban el humorista, productor y guionista Pepín Tré , conocido popularmente por su participación en programas televisivos como, que hoy será el gran protagonista de la gala de clausura; el actor Juanma Lara; el director y guionista Ignacio Nacho o la productora Teresa Segura. Estos dos últimos son miembros del jurado del evento, junto a Antonio y Teresa, otras dos piezas fundamentales en la organización del Festival.Así las cosas, en lo que respecta a las proyecciones, la jornada se inauguró con un cortometraje que no compite en concurso. Se trata de la obra, protagonizada por Andrés Berlanga y dirigida por Dany Ruz, y que se maridó con el vino. A continuación se dio paso a, de Andrea Noceda, en su caso acompañado de un vino Fino; y, de Nüll García, en este caso junto a un Amontillado.El último corto perteneciente al concurso que se pudo visualizar fue, dirigido por Álvaro G. Company, y que estuvo acompañado de un Palo Cortado. Finalmente, la guinda llegó con otra obra de Dany Ruz, All You Need Is Love , un cortometraje rodado en Montilla y escrito por Juan Carlos Rubio, que se saboreó junto a un Vermut.La acción se ha trasladado este sábado al Teatro Garnelo, con la celebración de la esperada gala de entrega de premios, donde volverán a proyectarse los tres cortos ganadores. Además, se entregará el Premio Isidoro Jiménez al cómico y actor Pepín Tré y se contará con la actuación especial de Pepe Bao y otras muchas sorpresas más.El VI Festival de Microcine cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Montilla. Entre los patrocinadores se encuentran Cannagin, Hotel Don Gonzalo y Bodegas Robles. Además, numerosas entidades colaboran en la realización del mismo, tales Casknolia, Rotulasur, Ademo, los institutos Inca Garcilaso y Emilio Canalejo Olmeda, Futuro Singular, Panadería Manuel Bellido e hijos, Supermercados Contreras, Manolín Mora, Aceites Bellido , Productos Monti y Ópalo.