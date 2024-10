El Centro Público de Formación Profesional para el Empleo de Montilla oferta nuevos cursos

Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales (SSCS0208): 450 horas de formación. Nivel 2. Familia profesional: servicios socioculturales y a la comunidad.

Habilitación para la docencia en grados A, B y C del sistema de Formación Profesional (SSCE0110): Esta formación, anteriormente denominada "Docencia de la Formación Profesional para el Empleo", pertenece a la familia de servicios socioculturales y a la comunidad.

Gestión contable y gestión administrativa para auditoría (ADGD0108): 630 horas de formación. Nivel 3. Familia profesional: administración y gestión.

Requisitos de inscripción

El Centro Público de Formación Profesional para el Empleo (CFPE) de Montilla, adscrito a la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, ha anunciado la apertura del plazo de inscripción para varios cursos dirigidos a personas desempleadas. Estos cursos ofrecen una formación integral con prácticas no laborales en empresas, y conducen a la obtención de un certificado de profesionalidad.Las personas interesadas pueden presentar sus solicitudes para los siguientes cursos, actualmente en periodo de inscripción:Para aquellas personas que no cuenten con la formación mínima requerida (ESO o equivalente), el CFPE de Montilla también ha lanzado un programa de, de 240 horas, nivel 2, diseñado para facilitar el acceso a cursos de nivel 2.Además, el curso de, de nivel 1 y con una duración de 380 horas, aún cuenta con plazas disponibles. La formación, que pertenece a la familia profesional de electricidad, tiene previsto su inicio el 25 de noviembre de 2025.Para poder inscribirse en estos cursos, los solicitantes deberán estar registrados como demandantes de empleo desempleados en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE). Además, la titulación requerida deberá estar debidamente inscrita en su demanda de empleo. También se reserva un 30 por ciento de las plazas para personas ocupadas inscritas como demandantes de empleo, siempre que estas plazas no puedan ser cubiertas por desempleados.Los interesados pueden obtener más información y presentar su solicitud a través de la Oficina Virtual de Formación Profesional para el Empleo de la Junta de Andalucía . También existe la opción de realizar la inscripción presencialmente en la Oficina de Registro de la Junta de Andalucía en Córdoba, aunque para ello es necesario solicitar cita previa a través de este enlace Para obtener más detalles, las personas interesadas pueden contactar con el CFPE de Montilla a través del correo electrónico o en los teléfonos 679 715 319 y 629 959 965. "No se admitirán solicitudes por correo electrónico, ya que deben presentarse oficialmente a través de los medios establecidos por la Ley 39/2015, de 1 de octubre", precisan desde el CFPE de Montilla, cuya oferta formativa ofrece una oportunidad única para mejorar la empleabilidad en sectores clave, proporcionando al alumnado las herramientas necesarias para integrarse en el mercado laboral.