Deseos de cosas imposibles

Chiclana Club de Fútbol 3 -- 2 Montilla Club de Fútbol

Chiclana Club de Fútbol: Kike Reguero, Raúl Sánchez, Jaime, Juanito Argudo, Manuel, Pecci, Tocino, Adrián Pascual, Estudillo, Popi y Mawi. También jugaron Sergio, Dani, Agustín, Samuel, Diego y Natera.

Montilla Club de Fútbol: Molero, Alfonso Carraña, Capilla, Soto, Javi Ruiz, José Carraña, Gorka, Tena, Pedro Crespín, Sabariego y Hugo Navarro. También jugaron Antonio Luque, Juanito, Tate, Álex Fernández y Carlos Serrano.

Goles: 1-0 Popi (m. 19); 1-1 Capilla, de penalti (m. 21); 1-2 Pedro Crespín (m. 41); 2-2 Agustín (m. 86); 3-2 Natera (m. 89).

Árbitro: Pineda Alonso, Cristian (Huelva). Amonestó por los locales a Adrián Pascual, Manuel, Jaime. En el bando visitante los amonestados eran Javi Ruiz, Soto, Antonio Luque y Sabariego. Expulsó por los locales a Pecci (doble amarilla, m. 60) y, por los visitantes, a Alfonso Carraña (doble amarilla, m. 85)

Incidencias: Partido correspondiente a la cuarta jornada del Grupo 1 de División de Honor Sénior, disputado en el Campo de Fútbol Municipal de Chiclana de la Frontera, ante unos 300 espectadores.

J.L. GÁLVEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍAS: MONTILLA C.F.

La vida sigue igual para el Montilla Club de Fútbol en sus duelos ante el Chiclana. Por enésima vez en las últimas décadas, los de Isaac Cuesta se volvieron de vacío en un partido dominado en gran parte por el cuadro auriverde, pero un final para el olvido trastocó el sueño vinícola de vencer en un estadio que no ve a los montillanos triunfar desde 1995.Así, el encuentro comenzó con las ausencias de Sergio Heredia, Calero y Maleno en el bando visitante. Pese a ello, el once que puso en liza el técnico vinícola mostró una buena presencia sobre el terreno de juego desde el inicio. Con el domino del esférico, varios saques de esquina consecutivos daban las primeras sensaciones de peligro sobre la meta chiclanera.Instantes después, un esférico desviado a córner por Molero y el posterior remate de cabeza por parte de Jaime que se marchó por encima del larguero eran las respuestas locales. Con el paso de los minutos, el esférico siguió en poder del Montilla, sin embargo, el Chiclana se adelantó en el marcador a los 19 minutos de juego. Un balón a la frontal lo mandó al fondo de la red Popi con un lanzamiento raso. Era el uno a cero.El tanto no amedrentó a un Montilla valiente, que siguió moviendo el esférico y buscando la zona de ataque. Fruto de ello, la igualada llegó de inmediato. Pedro Crespín recogió un balón dentro del área y, en su intento por ver portería, sería derribado por un contrario. El penalti señalado por el colegiado lo transformó Capilla, colocando las tablas en el marcador.Pasado el ecuador del primer tiempo, Capilla anotaría un nuevo tanto, siendo anulado por falta sobre el portero. La imagen era esperanzadora: los montillanos presionaban a su rival y apenas sufrían atrás. Como consecuencia de ello, los auriverdes eran capaces de ponerse por delante en el marcador a los 41 minutos de juego.Una disputa entre Pedro Crespín y la defensa concluyó con un mano a mano del atacante foráneo, que definió a la perfección con un lanzamiento por bajo ante el que no pudo hacer nada el guardameta. Era el uno a dos. El tanto, muy celebrado por la expedición vinícola, permitió concluir la primera mitad con una dinámica al alza que debía mantener el plantel auriverde en el segundo acto.Tras el paso por vestuarios, el paisaje que se reflejaba en el césped del feudo chiclanero era similar. Un Montilla firme atrás y con las ideas claras, buscó la sentencia, sobre todo a la contra. Mientras, el Chiclana buscaba sus opciones con balones colgados al área y subiendo la intensidad de su juego.Alcanzado el minuto 60 de juego, la situación mejoraba aún más para los montillanos, al ser expulsado Pecci por doble amarilla. No obstante, lo que parecía un bien para los de Isaac Cuesta, se convertiría en todo lo contrario. El equipo visitante dejó el balón a su rival, daba un paso atrás y comenzó así una fase de partido complicada.El Montilla se mantuvo seguro atrás, alejó los acercamientos locales y resistió el marcador a su favor hasta la recta final, momento en el que el mal de ojo que parece perseguir al Montilla en este campo hizo acto de presencia. Los cambios se sucedieron en sendos banquillos y Alfonso Carraña sería expulsado por doble amarilla.Ambos equipos con diez hombres y, justo en la acción posterior a la expulsión, Agustín perforó la meta de Molero con un excepcional lanzamiento que golpeó el larguero y entró después en la portería. Con dos a dos en el marcador, todo el esfuerzo realizado quedó neutralizado.Los nervios se apoderaban de los montillanos y Natera, en el minuto 96, culminó con el tanto de la remontada la historia interminable del conjunto vinícola en este duelo particular frente al Chiclana. Una derrota que coloca a los auriverdes con seis puntos, en la zona media de la tabla. La próxima cita será este domingo, a las 12.30 del mediodía, ante el Almodóvar Club de Fútbol, en el Estadio Municipal de Montilla.