Crespín Asesores refuerza su cartera de servicios

Trato cercano y profesionalidad. Esos son los sellos distintivos de Crespín Asesores , un gabinete enclavado en el número 19 de la Avenida de Andalucía de Montilla, frente a la sucursal del BBVA, donde el emprendedor montillano Eduardo Crespín García ha querido dar un paso más para reforzar la cartera de servicios con el impulso de su actividad inmobiliaria.Con más de un lustro de experiencia a sus espaldas como asesor de seguros de Helvetia, una de las compañías más solventes y prestigiosas del mundo, Eduardo Crespín García no es, en absoluto, un desconocido en el mundo de la mediación aseguradora.No en vano, su labor incansable y su compromiso con la excelencia le valieron el reconocimiento en el año 2020 como Mejor Mediador de toda España y, hace tan solo un año, el Premio al Agente del Año en la provincia de Córdoba. Sin embargo, este joven montillano no se contenta con estas distinciones y, como asegura, se levanta cada día "decidido a seguir avanzando y a ofrecer lo mejor" a sus clientes, procedentes no solo de Montilla sino, también, de toda la comarca."Nuestra misión es ofrecer confianza a nuestros clientes y lo hacemos gracias a la sinceridad y a la transparencia en nuestros servicios", afirma Eduardo Crespín García, quien en los últimos meses ha dado un salto de calidad al incorporar el asesoramiento inmobiliario a su cartera de servicios. "Somos capaces de encontrar la casa que cada persona o familia necesita y en esa labor ponemos todo nuestro empeño", subraya.Desde que Crespín Asesores abrió sus puertas como mediador de seguros de Helvetia, su enfoque ha sido claro: brindar el mejor asesoramiento en seguros a clientes de toda la provincia. Y lo logra a través de una decidida apuesta por la formación continua y la constante especialización y actualización, que definen la seña de identidad de esta agencia.La oferta de Crespín Asesores es amplia y abarca una gama variada de servicios. Además de los seguros de salud, hogar y decesos –que, en el caso de Helvetia, son conocidos como "Seguros de Protección Familiar" por las coberturas que conllevan–, la agencia también brinda productos de ahorro e inversión, protección de vehículos y seguros para empresas. Una diversidad de servicios que es reflejo del compromiso de Eduardo Crespín de brindar soluciones integrales a sus clientes.A su vez, recientemente ha incorporado en el ámbito de las empresas una serie de seguros que cubren los ciberataques, "uno de los riesgos más frecuentes en los últimos años, al que pueden estar expuestos desde particulares hasta pequeñas y medianas empresas", tal y como advierte el profesional montillano.Pero eso no es todo. Lo que distingue a Crespín Asesores es, sin duda, su enfoque humano y profesional, gracias a la colaboración con expertos en diversas materias. En efecto, el joven emprendedor ha establecido acuerdos de colaboración con profesionales del ámbito jurídico y fiscal, lo que le permite ofrecer asesoramiento especializado en estas materias.Crespín Asesores, reconocida por su excelencia en el ámbito de los seguros y la asesoría jurídica, continúa su expansión y consolida su posición en el mercado local con la incorporación de nuevos servicios inmobiliarios. Esta decisión estratégica busca ofrecer a sus clientes una experiencia integral y personalizada, acompañándolos en cada etapa del proceso de compra o venta de una propiedad.Eduardo Crespín García, alma máter de esta iniciativa, ha logrado posicionar Crespín Asesores como un referente en el sector asegurador gracias a su compromiso con la excelencia y la formación continua. Ahora, con la incorporación de servicios inmobiliarios, la empresa da un paso más hacia la consolidación como un asesor de confianza para sus clientes.La nueva oferta de Crespín Asesores en el ámbito inmobiliario abarca una amplia gama de servicios diseñados para facilitar la vida de sus clientes. Desde la búsqueda de la propiedad ideal, adaptada a las necesidades y presupuesto de cada persona, hasta la gestión de todos los trámites legales y financieros relacionados con la compraventa, la empresa se encarga de todo el proceso.Gracias a una amplia red de contactos y a su profundo conocimiento del mercado local, Crespín Asesores puede ofrecer a sus clientes una selección exclusiva de propiedades, garantizando así que encuentren el hogar de sus sueños. Además, el equipo de profesionales de la empresa asesora a sus clientes en todo momento, ofreciéndoles un acompañamiento personalizado y resolviendo todas sus dudas.Para Eduardo Crespín, la clave del éxito de su empresa reside en la confianza que depositan en él sus clientes. "Nuestra misión es ofrecer tranquilidad y seguridad a nuestros clientes en un momento tan importante como la compra o venta de una vivienda", afirma. Por ello, Crespín Asesores se distingue por su trato cercano y personalizado, así como por su compromiso con la transparencia y la honestidad.La incorporación de los servicios inmobiliarios a la cartera de Crespín Asesores es una muestra más de la apuesta de la empresa por la innovación y la adaptación a las necesidades cambiantes del mercado. Al ofrecer un servicio integral, la empresa se posiciona como un socio de confianza para sus clientes, acompañándolos en todas las etapas de su vida.Con esta nueva línea de negocio, Crespín Asesores se consolida como un referente en el sector de la asesoría integral en Montilla y comarca. La empresa continúa trabajando para ampliar su oferta de servicios y satisfacer las necesidades de sus clientes cada vez más exigentes.De este modo, su amplia cartera de clientes avala y destaca la profesionalidad de Crespín Asesores en ámbitos como el de las transferencias agrícolas, el aseguramiento de motocicletas, coches o vehículos clásicos, sin olvidar las transferencias por herencias, las altas y bajas de automóviles, las rehabilitaciones de turismo o, incluso, el extravío de documentación obligatoria para poder circular por carretera.Eduardo Crespín destaca la importancia de contar con personal de confianza y bien formado para ofrecer servicios de alta calidad. "Nuestra apuesta es siempre contar con personal de confianza y bien formado para ofrecer servicios de calidad", señala con orgullo.Pero Crespín Asesores no es solo una agencia de seguros o una asesoría. Para Eduardo Crespín, su trabajo va "un poco más allá", dado que su enfoque no se limita a vender pólizas de seguros, sino a "sensibilizar" a sus clientes sobre la importancia de estar asegurados de cara al futuro y frente a posibles situaciones de emergencia.En efecto, Eduardo Crespín es un firme creyente en la necesidad de concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de estar cubiertos ante situaciones impredecibles; ya sea enfrentando una enfermedad repentina, protegiendo la seguridad de cualquier hogar o preparándose para la jubilación. En todos esas situaciones, y en otras muchas que pudieran plantearse, Crespín Asesores acompaña, guía y asesora a sus clientes en cada paso del camino."Es necesario concienciar a la ciudadanía de lo importante que es estar cubiertos ante situaciones impredecibles o, por ejemplo, con la vista puesta en la jubilación. Por eso, nuestro trabajo tiene también ese componente social de mostrar la importancia de prevenir de cara a lo que pueda ocurrir", apunta Crespín.Así, el enfoque de Crespín Asesores se basa en la premisa del "simple y claro". Para Eduardo Crespín y su equipo, "la sinceridad y la transparencia son fundamentales". Cada producto y servicio se adapta a las necesidades y al perfil de cada cliente, "garantizando que cada persona obtendrá exactamente lo que necesita y, además, que comprenderá completamente lo que está contratando en cada momento".Las oficinas de Crespín Asesores se encuentran en la Avenida de Andalucía de Montilla, frente al BBVA, aunque las personas interesadas pueden también contactar con Eduardo Crespín en el teléfono 650 674 300 o en la dirección de correo crespinasesores@gmail.com