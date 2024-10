Ángel Fernández Millán | Manuel Arroyo: La voz de la historia desde las entrañas del periodismo

Texto elaborado con la asistencia de IA de Gémini

ÁNGEL FERNÁNDEZ MILLÁN

FOTOGRAFÍA: MANUEL ARROYO DURÁN (FACEBOOK)

Esta columna quiere ser un homenaje a un compañero de trabajo y un amigo que siempre ha hecho muchas cosas y más en los años que lleva jubilado. Pero, también, un recopilatorio de sus obras, en las que no hay que olvidar sus nueve títulos de cuentos infantiles. Manuel Arroyo Durán (Sevilla, 1948), periodista y escritor andaluz, ha sabido conjugar su pasión por la palabra con una profunda vocación por la historia, especialmente por los episodios menos conocidos y las voces silenciadas. Sus obras, entre las que destacany, la última,, nos sumergen en relatos cautivadores que nos transportan a épocas y lugares remotos.Arroyo Durán, con su estilo directo y cercano, ha logrado que la historia sea accesible a un público amplio. Sus crónicas, fruto de una exhaustiva investigación, nos permiten conocer de primera mano las vivencias de soldados en el Rif, las impresiones de un periodista en Marruecos o las intrigas políticas que rodearon la Constitución de 1812.es un viaje en el tiempo que nos revela la complejidad de un país y de una cultura a través de los ojos de un observador agudo. Por su parte,es un crudo relato sobre la guerra y sus consecuencias, que nos conmueve y nos invita a reflexionar sobre el valor de la vida humana.Con, Arroyo Durán nos sumerge en el corazón de uno de los episodios más convulsos de la historia de España, desvelando las intrigas y los intereses que se cruzaron en la elaboración de la primera Constitución española.Y en su obra más reciente,, nos presenta unhistórico que nos mantiene en vilo hasta la última página. Es una ficción construida a partir de una muerte no aclarada: la del corresponsal de la COPE y el diarioen Marruecos, José Luis Percebal, asesinado en Rabat el 11 de febrero de 2002 y a cuya memoria está dedicado el libro.La obra de Manuel Arroyo Durán es un valioso aporte a la literatura histórica española. Sus libros no sólo son entretenidos, sino que también nos ayudan a comprender mejor nuestro pasado y a valorar la importancia de preservar la memoria histórica. Gracias a su talento narrativo, el autor sevillano ha conseguido que la historia sea apasionante y accesible para todos los públicos.