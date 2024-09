¿Se puede clasificar al mundial?

La Fecha FIFA fue un desastre

Octubre puede ser definitivo

FOTOGRAFÍA: ISABEL AGUILAR

La bicolor no ha ganado ninguno de los 8 partidos que ha tenido en la eliminatoria. Tiene solo tres puntos y se vienen rivales muy complicados que podrían determinar el destino para el mundial 2026.La fecha FIFA pasada no fue lo que se esperaba, al menos se pensaba en 4 puntos que hubieran puesto a Perú en la pelea por un puesto. Después de esta fecha eliminatoria ahora el repechaje es la esperanza y tienen que pasar muchas cosas. El destino del equipo ya no depende de ellos.La eliminatoria está muy interesante. Se viene partidos muy importantes que pueden resolver de una vez por todas. Después de la traumática eliminación del 2022, esta puede convertirse en el peor fracaso de la historia del futbol peruano.Después del bochorno de la Copa América, que era más un ensayo y preparación para lo verdaderamente importante que era la eliminatoria, se terminó con más dudas que afirmaciones.El objetivo era el primer partido en casa contra el subcampeón de América, Colombia. Sé sabia que la escuadra cafetalera representaba un desafío y se inició ganando con gol de Callens y aunque no se estaba haciendo el partido más brillante, se podía pensar en tres puntos de verdadero oro.El desastre llegó al 82 con gol de Luis Díaz que certificó el empate y un punto que sabe a nada porque el partido era en casa y ganarle al finalista de la Copa América era un envión anímico importante con vista al siguiente partido que representaba un reto más complicado.Ecuador hizo valer la localía y venció a Perú que luchó pero no pudo. Esto lo mandó al fondo de la tabla de la eliminatoria, como ya sabemos, con el calendario más complicado para octubre.Se necesitaba ganar en casa para corregir el camino, pero ahora es una misión casi imposible.Se inicia otra vez en casa y esta vez es una potencia sudamericana. Uruguay con Marcelo Bielsa es un equipo ofensivo, proactivo y bastante complicado que le gusta sufrir y sabe ganar en Lima.Uruguay es un equipo que a veces tiene desatenciones defensivas y es posible hacerles daño, pero el problema es que arriba tienen jugadores de clase mundial que no perdonan ninguna oportunidad que puedan tener.El objetivo es sacar los tres puntos y esperar que Chile pierda frente a Brasil para poder salir del sótano y con esto apuntar a los puestos de repechaje en la que ahora está Paraguay con 9 unidades.Hablando de Brasil, ese es el siguiente rival de Perú y malas noticias, es en Brasilia. En papel este partido puede parecer imposible y tres puntos perdidos, pero recordemos que la Canarinha no está teniendo la mejor eliminatoria. Perdieron el pasado contra Paraguay y dejaron muchas dudas.Pero una crisis en Brasil es distinta a la de un equipo regular. El pentacampeón del mundo no pierde desde el 21 de noviembre del 2023 y fue en casa contra el actual campeón del mundo, Argentina.La misión parece imposible, pero sí se logra sacar un importante resultado, ganar o empatar, se puede empezar a soñar con la copa del mundo. ¿se logrará?