Executive Master en Logística 4.0: Formando Líderes en la Era Digital

¿Qué es el Executive Master en Logística 4.0?

Objetivos del programa

Comprender los fundamentos de la Logística 4.0 y su impacto en el sector.



Aprender a utilizar herramientas digitales para optimizar la cadena de suministro.



Desarrollar habilidades de liderazgo y gestión de equipos en entornos cambiantes.



Fomentar una mentalidad innovadora que permita adaptarse a las nuevas tendencias del mercado.

Contenidos del Executive Master

Fundamentos de la Logística 4.0

Tecnologías Emergentes

Automatización : Uso de robots y sistemas automatizados para mejorar la eficiencia operativa.

Inteligencia Artificial : Aplicaciones de IA para optimizar rutas, gestionar inventarios y predecir demandas.

Blockchain: Cómo esta tecnología puede aumentar la transparencia y seguridad en las transacciones logísticas.

Gestión de Cadenas de Suministro

Liderazgo y Gestión del Cambio

Beneficios del Executive Master en Logística 4.0

Aumento de Oportunidades Laborales

Networking Profesional

Actualización Continua

¿A quién va dirigido?

Gerentes logísticos



Responsables de cadena de suministro



Consultores



Emprendedores interesados en el sector logístico

En un mundo cada vez más interconectado y digitalizado, la logística ha evolucionado de manera significativa. La llegada de la Logística 4.0 ha transformado no solo los procesos operativos, sino también la forma en que las empresas gestionan sus cadenas de suministro.En este contexto, else presenta como una oportunidad única para aquellos profesionales que buscan liderar en esta nueva era digital.Elpara gestionar eficazmente las operaciones logísticas en un entorno digital. Este máster combina teoría y práctica, abordando temas como la automatización, el uso de tecnologías emergentes y la optimización de procesos logísticos.El principal objetivo del Executive Máster es formar líderes capaces de implementar estrategias innovadoras que mejoren la eficiencia y efectividad de las operaciones logísticas. Entre los objetivos específicos se encuentran:El contenido delestá estructurado para ofrecer una formación integral que abarca diversas áreas clave:, así como las diferencias entre la logística tradicional y la logística 4.0. Se explorarán conceptos como el Internet de las Cosas (IoT), Big Data y análisis predictivo.El programa incluye un enfoque profundo en las tecnologías que están revolucionando el sector logístico, tales como:Los estudiantes aprenderán a diseñar, implementar y gestionar cadenas de suministro eficientes utilizando herramientas digitales avanzadas.Un componente esencial del máster es el desarrollo de habilidades blandas necesarias para liderar equipos en entornos dinámicos. Los participantes recibirán formación sobre liderazgo efectivo, gestión del cambio y resolución de conflictos.Realizar unofrece múltiples beneficios tanto a nivel profesional como personal:La demanda por profesionales capacitados en logística digital está creciendo rápidamente. Al completar este máster,o incluso emprender sus propios proyectos.El programa brinda oportunidades para establecer conexiones con otros profesionales del sector, facilitando el intercambio de ideas y experiencias valiosas que pueden enriquecer tu carrera.La logística es un campo que evoluciona constantemente; por lo tanto,para cualquier profesional que desee destacar.El, supply chain management o áreas relacionadas que deseen actualizar sus conocimientos o dar un giro a su carrera hacia el ámbito digital.Es ideal para:En pocas palabras, elrepresenta una inversión estratégica para aquellos que buscan liderar en un entorno empresarial cada vez más digitalizado e interconectado. Con un enfoque práctico e innovador, este programa no sólo proporciona conocimientos técnicos esenciales, sino también habilidades críticas para gestionar equipos y adaptarse al cambio.