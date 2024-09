El mundo del caballo se une a la Fiesta de la Vendimia

XV Prueba de Obstáculos "Ciudad de Montilla"

ISABEL AGUILAR / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍAS: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

La Fiesta de la Vendimia de Montilla ha vuelto a demostrar que no solo el vino es protagonista en esta celebración tan emblemática. Este año, el mundo del caballo ha tenido un lugar destacado en el programa de actividades , gracias a la Asociación Cultural Benéfica Grupo Romero Virgen de las Viñas y Amigos del Caballo y a la colaboración dl Servicio Municipal de Deportes (SMD) del Ayuntamiento de Montilla.La doble cita ecuestre se desarrolla en la Pista Hípica Municipal, ubicada en el polígono industrial Llanos de Jarata, y anoche ya ofreció al público un espectáculo lleno de tradición, destreza y belleza. Las disciplinas hípicas mostradas no solo han capturado la esencia del arte ecuestre, sino que han deleitado a los amantes de los caballos y a los curiosos que se acercaron a disfrutar de este evento.La noche del viernes ofreció una exhibición que quedará en el recuerdo de los asistentes. Participantes de diversas disciplinas ecuestres, como la doma vaquera, doma clásica, alta escuela y enganche, dieron muestra de su talento y del profundo vínculo que comparten con sus caballos. Cada una de estas modalidades tiene su propio encanto y técnica, pero todas ellas transmiten el respeto y la dedicación hacia este noble animal.La doma vaquera, originaria del trabajo en el campo, mostró la elegancia con la que jinete y caballo se coordinan en movimientos rápidos y precisos. Por su parte, la doma clásica, con su enfoque en la disciplina y la armonía, ofreció un espectáculo de movimientos estilizados y controlados que resaltó la compenetración entre jinete y montura. La alta escuela, con movimientos más complejos y refinados, demostró la versatilidad del caballo para ejecutar figuras que rozan la perfección técnica.Finalmente, el enganche cerró la exhibición con una demostración de carruajes tirados por caballos, en la que la destreza del conductor y la coordinación entre los animales fue clave para maniobrar con gracia. Este cierre fue un broche de oro para una noche donde el arte ecuestre fue el gran protagonista, y en la que tampoco faltó la danza flamenca.El mundo del caballo no se detiene en Montilla. Para mañana domingo, el municipio de la Campiña Sur se prepara para acoger la XV Prueba de Obstáculos "Ciudad de Montilla", un evento que arrancará a las 11.00 de la mañana y que promete ser uno de los momentos más emocionantes de la Fiesta de la Vendimia.Esta prueba, que es puntuable para la Copa Andalucía 2024, atraerá a competidores de alto nivel y pondrá a prueba no solo la agilidad y velocidad de los caballos, sino también la pericia de sus jinetes. Las pruebas de obstáculos son una disciplina que exige una gran sincronización entre jinete y caballo, quienes deben enfrentarse a un recorrido lleno de desafíos que ponen a prueba su capacidad para sortear diferentes tipos de vallas en el menor tiempo posible y con la mayor precisión.El hecho de que esta competición sea puntuable para la Copa Andalucía 2024 añade un atractivo especial, ya que muchos de los participantes están inmersos en la lucha por alcanzar los puestos más altos en el ranking regional y, de este modo, poder aspirar también a títulos de ámbito nacional.Con eventos como estos, Montilla reafirma su posición como un referente en el mundo ecuestre en Andalucía. Gracias al apoyo de asociaciones como el Grupo Romero Virgen de las Viñas y Amigos del Caballo y a la colaboración del Ayuntamiento, se sigue promoviendo y difundiendo la cultura ecuestre en un marco festivo como el de la Fiesta de la Vendimia.La presencia del caballo en estas celebraciones no solo enriquece el programa de actividades, sino que también pone de manifiesto el profundo vínculo que existe entre el ser humano y este animal, un compañero de trabajo, de arte y de deporte. Montilla celebra el vino pero, también, la pasión y el respeto por el universo ecuestre.