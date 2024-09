El Montilla Club de Fútbol aprovecha al máximo sus recursos

Montilla Club de Fútbol 1 -- 0 Unión Polideportiva Viso

Montilla Club de Fútbol: Molero, Alfonso Carraña, Capilla (Rafa Alcaide, m. 89), Soto, Javi Ruiz (Antonio Luque, m. 64), José Carraña (Carlos Serrano, m. 74), Sergio Heredia (Pedro Crespín, m. 51), Gorka (Calero, m. 53), Tena, Sabariego (Juanito, m. 58) y Hugo Navarro.

Unión Polideportiva Viso: Melli, Isidro (Juanje, m. 73), Kike (Chichi, m. 86), Pablo (Cristian, m. 17), Apolinar, Josema, Coslado (Leider, m. 61), Miguelito, Miguel Moreno (Sidi Mohamed, m. 79), Carmona y Emilio (Iván, m. 57).

Goles: 1-0 Capilla (m. 73).

Árbitro: Rodríguez Bonachera, Antonio Luis (Granada). Amonestó por los locales a Javi Ruiz, José Carraña y Carlos Serrano. En los visitantes eran amonestados Emilio, Isidro y Carmona.

Incidencias: Partido correspondiente a la tercera jornada de liga en el Grupo 1 de la División de Honor Sénior, disputado en el Estadio Municipal de Montilla, ante unos 450 espectadores, aproximadamente.

J.L. GÁLVEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍAS: MONTILLA C.F.

El Montilla Club de Fútbol volvió a sacar ayer una sonrisa a su público tras conseguir la victoria por un tanto a cero ante la Unión Polideportiva Viso. Los de Isaac Cuesta fructificaban una buena dinámica en el ecuador del segundo acto, para alcanzar un triunfo merced a un solitario gol de Capilla. Con seis puntos, los montillanos se posicionan en la zona alta de la clasificación.El encuentro comenzó un once inicial muy parecido al de anteriores jornadas en los montillanos. Javi Ruiz y Sabariego eran las únicas novedades al respecto. Los primeros compases mostraban a un Montilla dominador del esférico, pese a ello, no se percibía profundidad en el ataque, careciendo los montillanos de opciones claras de cara a portería.En el bando visueño, un remate de Migue Moreno que se marchó por encima del larguero y una parada de Molero a un lanzamiento del propio Migue Moreno era lo más destacado en los visitantes, que tuvieron en la segunda fase del primer acto mejores sensaciones que los auriverdes. Ya en la recta final, se observó un juego más disputado en la medular y sin excesiva presencia en ataque. Sin tiempo para más, se llegó al descanso.Tras el paso por vestuarios, el Montilla volvió a querer tener el protagonismo con el balón. Tena, con un lanzamiento al larguero en un centro-chut a los 52 minutos de juego, suministraba a los montillanos su primera oportunidad. Tras esta ocasión, el cuadro foráneo daba un paso atrás y el plantel vinícola comenzó a merodear la portería rival.Ambos banquillos movían ficha, siendo el recién incorporado Calero protagonista de las dos siguientes acciones ofensivas por parte local. Un pase entre líneas dejaba a Calero en el mano a mano con el guardameta, realizando un disparo que Melli blocó de puños. En la jugada posterior, el lateral puso un esférico dentro del área chica que ningún compañero acertó a mandar al fondo de la red.Eran los mejores momentos del Montilla y el público notó lo que estaba aconteciendo en el terreno de juego, de modo que los ánimos subieron de intensidad hasta que, a los 73 minutos, llegó el gol. Una conexión entre Tena y Calero finalizó con un centro al área que Melli no consiguió despejar, provocando un esférico suelto que Capilla mandó al fondo de las mallas con su testa.De ahí al final del encuentro, el conjunto vinícola administró con templanza la ventaja y alejó los tímidos acercamientos foráneos sin ver peligrar el marcador. La próxima cita para los de Isaac Cuesta llegará este domingo, a las 12.00 del mediodía, ante el Chiclana Club de Fútbol, en tierras gaditanas.