El Club Deportivo Apedem logra el pase a las semifinales de la Copa Andalucía

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: C.D. APEDEM

El Club Deportivo Apedem logró anoche el pase a las semifinales de la Copa Andalucía, durante un tenso encuentro disputado en el Estadio Municipal de Fernán Núñez, en el que el Club Deportivo Stadium trató de remontar, sin éxito, el 2-0 de la ida favorable para los montillanos El técnico Chechu Polonio se decantó por un once inicial formado por Román, Felipe, Dito, Javi Mesa, Lete, Joseda, Álex Hierro, Álex de la Cruz, Javi Albornoz, Edu Rueda y Ezequiel Salado, que comenzó volcado en la portería rival. Fruto de esta presión, un tiro en el minuto 7 de partido se marchaba fuera por poco y dos saques de esquina en los primeros 11 minutos elevaban la tensión en el conjunto local, que debía remontar un marcador en contra de dos tantos a cero.En el minuto 16, Ezequiel tendría una magnífica ocasión de gol y, más tarde, Álex, que tampoco consiguió materializar su oportunidad. Sin embargo, el trabajo defensivo también fue clave en el transcurso del encuentro. De este modo, Dito salvó una ocasión clara de gol para el Club Deportivo Stadium, evitando un remate franco.El primer tiro a puerta del conjunto local llegaría en el minuto 38, con una buena intervención de Román, que mandaría el balón a córner. Seis minutos más tarde, llegaría una contra de Edu Castilla que se quedaría solo frente al portero local. Una acción que el árbitro detuvo por fuera de juego del futbolista montillano.El primer tanto del encuentro, favorable al Club Deportivo Stadium, llegaría en la última jugada del primer tiempo, tras la ejecución de un córner. Y después de un primer tiempo en el que no se jugó apenas al balón, con un conjunto fernannuñense colgando permanentemente balones al área y un Club Deportivo Apedem repeliendo las ofensivas a base de pelotazos, se llegó a una segunda mitad que sería más bronca y física si cabe.Con todo, el poco fútbol que pudo verse en Fernán Núñez nació, sin duda, de las botas de los montillanos, que protagonizaron varias acciones de mérito que, sin embargo, no fueron capaces de materializar. En efecto, el segundo tiempo comenzó con mayor ambición por parte del combinado Sénior del Club Deportivo Apedem, que empezó a mandar en el centro del campo.El gol del conjunto vinícola llegaría en el minuto 25, cuando un pase de Edu Rueda es aprovechado por Ezequiel Salado que, de este modo, pondría el empate en el marcador. Con la eliminatoria en contra para el equipo local, la tensión acumulada llevó al colegiado a suspender el encuentro durante 15 minutos y, tras la reanudación, finalizó el partido sin más consecuencias, con un sufrido 1-1 que daba el pase a los de Chechu Polonio, que podrán disputar la semifinal de la Copa Andalucía de Segunda Andaluza.