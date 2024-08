Sus pecados le condenan

Castilleja Club de Fútbol 3 - 2 Montilla Club de Fútbol

Castilleja Club de Fútbol: Ramón, Alfonso, Tejero, Enrique, Marín, Vázquez, Sarmiento, Alvi, Parrales, Matos y Nene. También jugaron: Adri Cano, Pipi, Toni, Torrejón y Manu.

Montilla Club de Fútbol: Molero, Calero, Alfonso Carraña, Capilla, Soto, Tate, José Carraña, Sergio Heredia, Tena, Rojas y Hugo. También jugaron: Antonio Luque, Juanito, Gorka, Carlos Serrano, Pedro Crespín y Sabariego.

Goles: 0-1 Sergio Heredia (m. 4); 1-1 Sarmiento, de penalti (m. 15); 1-2 Hugo (m. 37); 2-2 Parrales, de penalti (m. 51); 3-2 Adri Cano (m. 74).

Árbitro: Pineda Alonso, Cristian (Huelva). Amonestó por parte local a Enrique, Alfonso, Marín y Alvi. En el bando visitante, los amonestados serían Calero, Capilla, José Carraña, Rojas, Gorka y Mérida. Expulsó a Hugo Navarro por roja directa (m. 84).

Incidencias: Partido correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Copa Andalucía. Encuentro disputado en el Estadio Antonio Almendro de Castilleja de la Cuesta, ante unos 250 espectadores, aproximadamente.

J.L. GÁLVEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍAS: MONTILLA C.F.

La Copa Andalucía abrió ayer tarde la fase de cuartos de final para un Montilla Club de Fútbol que cedió una derrota por la mínima ante el Castilleja Club de Fútbol. En un partido igualado y con demasiados altibajos, los montillanos cometieron una serie de errores en momentos puntuales del encuentro que provocaron la derrota. El tres a dos en el marcador a la conclusión de la contienda obliga a los hombres de Isaac Cuesta a buscar la remontada este domingo en la vuelta, que se disputará en el Estadio Municipal de Fútbol de Montilla.El encuentro comenzó con dominio del esférico para el bando castillejano. Enrique, en un disparo al borde del área que rebotó en un defensa vinícola, tuvo la primera ocasión para el cuadro local. A pesar de estas circunstancias, el Montilla Club de Fútbol se puso por delante en el marcador a los cuatro minutos de juego.Un balón que recogió Sergio Heredia entre la defensa permitió al atacante plantarse en el mano a mano ante Ramón ,y con un disparo ajustado al palo, puso el cero a uno en el marcador. Un tanto que llevó la alegría a los aficionados vinícolas presentes en la grada del feudo sevillano.El gol dio unos minutos de pausa al encuentro, viéndose un Montilla más asentado sobre el terreno de juego. No obstante, el Castilleja volvió a tomar el protagonismo con el balón y, tras merodear el área defendida por Molero, obtuvo el empate. Un penalti de Capilla al intentar despejar un balón y golpear a un rival provocó el tanto de Sarmiento desde los once metros. Corría el minuto 14 de juego.Con la igualada en el marcador, el paisaje que se vislumbró sobre el terreno de juego fue constante hasta el descanso. El Castilleja tuvo el balón, buscó el juego directo y las jugadas a balón parado; mientras, el Montilla esperó agazapado su oportunidad. Alcanzado el minuto 37, surgió el momento anhelado. Una falta en el lateral del área fue ejecutada por Capilla al segundo palo, lugar que ocupó Hugo para anotar llegando desde atrás el uno a dos.Instantes después, el colegiado pitó el final de los primeros 45 minutos con ventaja para los auriverdes. Tras el paso por vestuarios, el Montilla Club de Fútbol intentó dar un paso al frente, sobre todo en la búsqueda de la posesión del esférico. Sin embargo, otro error defensivo lastró a los de Isaac Cuesta.En una acción muy parecida a la del primer tiempo, Soto golpea a un jugador rival al intentar despejar el esférico y comete la infracción. En esta ocasión, Parrales transformó el penalti para empatar el marcador a los 51 minutos de juego. Dos “regalos” concedidos por los vinícolas bien aprovechados por el cuadro blanquiazul.Con todo por decidir, los nervios empezaron a aflorar en ambos contendientes, no viéndose un dominador claro del encuentro. Ambos banquillos movieron ficha, siendo uno de los jugadores de refresco el protagonista de la siguiente acción destacable.Pedro Crespín sufrió un derribo dentro del área, señalando el árbitro el punto de penalti. El Montilla volvía a tener la oportunidad de ponerse por delante. Pero, al contrario que su contrincante, no acertó y Soto mandó el disparo por encima del larguero. Era el minuto 68 de partido.Cuando parecía que los montillanos estaban más cerca del gol y buscaban el área castillejana con más insistencia, Adri Cano provocó el error de Hugo en defensa para mandar el esférico al fondo de las mallas en una perfecta vaselina sobre Molero. Todo ello, en el minuto 73 de encuentro.Un jarro de agua fría del que no pudo levantarse un Montilla que lo intentó hasta el final, con más corazón que cabeza. Ya en la recta final, Hugo sería expulsado por roja directa estando en el banquillo, causando baja para el próximo encuentro.El Castilleja aguantó los arreones de su rival y tomó ventaja en la eliminatoria. Este próximo domingo, a las 20.30 de la tarde, el Estadio Municipal vivirá su primera gran cita de la temporada, con la necesidad de obrar un triunfo para mantener latente el sueño copero.