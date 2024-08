Salen a la venta las entradas para la Cata Flamenca

Un cartel digno de un gran festival

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

El Ayuntamiento de Montilla ha puesto hoy a la venta las entradas para asistir a la Cata Flamenca, el evento musical con mayor solera de la ciudad que, este año, acaricia el medio centenar de ediciones sirviendo de antesala a la Fiesta de la Vendimia.Bajo la organización del propio Consistorio y con la Peña Flamenca "El Lucero" en la dirección técnica, la Cata Flamenca reunirá el próximo sábado 31 de agosto, a partir de las 22.00 de la noche, en el complejo sociocultural Envidarte a Antonio José Mejías,, Pedroy Jesús Méndez, al cante, acompañados por las guitarras de Manuel Valencia,, Pepe Fernández,y Luis Medina. Al baile, Carmen Lozano y su grupo firmarán el fin de fiesta a la velada.En palabras del presidente de la Peña El Lucero, Salvador Córdoba, “hemos optado por un cartel con artistas equilibrados en un nivel flamenco alto”, al aplicar cierto cambio respecto a catas anteriores, en las que había una figura principal como cabeza de cartel, confirmando que “han sido los propios socios de nuestra peña los que votaron mayoritariamente por esta selección entre las diferentes opciones que teníamos”.Más allá de los artistas reunidos, la Cata Flamenca mantendrá su esencia a las puertas de cumplir el medio siglo. Un brindis inicial con vino de Montilla que reunirá a todos los protagonistas sobre el escenario dará la bienvenida al numeroso público que, cada año, se reúne en una noche de convivencia muy particular en torno al flamenco.“Un evento flamenco único, con un planteamiento que no existe en ningún otro festival del mundo”, afirmó, por su parte, el montillano Antonio Mejías que, junto con Antonio Fernández Díaz,, Llave de Oro del Cante en 2005, ha sido el artista que ha estado presente en un mayor número de ediciones.Por parte del Ayuntamiento de Montilla, el alcalde, Rafael Llamas, reconoció que “este año la Cata Flamenca es especial por ser la antesala a ese año redondo del 50.º aniversario, que nos dejará una próxima edición precedida de muchas actividades que, de la mano de la Peña Flamenca El Lucero, iremos desvelando para homenajear este gran festival que aporta mucha difusión para Montilla”.“Conseguimos con la Cata Flamenca aquellos objetivos que buscamos para los eventos culturales que se hacen en Montilla: que sean un apoyo a la actividad económica y a la marca Montilla", destacó Rafael Llamas, quien se mostró convencido de que "con esta actividad lo conseguimos por ser, cada año, la primera propuesta cultural en aparecer en el programa de la Fiesta de la Vendimia y de un mes muy atractivo para visitar nuestra ciudad y su patrimonio enológico”.Las entradas para asistir a este evento que volverá a estar presentado por Antonio Varo Baena se pueden adquirir, de manera anticipada y al precio de 20,00 euros, tanto en las oficinas de la Concejalía de Festejos, ubicadas en el Centro Cultural "Alcalde Antonio Carpio", como a través de este enlace . En taquilla, la entrada costará 22,00 euros.En la presentación de la 49.ª Cata Flamenca de Montilla también tomó la palabra el diseñador montillano Manuel Alférez, autor del cartel, que recoge el testigo de “un amplísimo elenco de cartelistas que, con diferentes estilos, han anunciado con sus diseños esta fiesta”.“Con mi propuesta, espero haber conseguido un cartel que represente a la cata como se merece”, detalló Alférez, quien se ha valido de la técnica digital para recoger los elementos que, a juicio del autor y de la Peña Flamenca, son esenciales en el festival montillano. “El catavinos no puede faltar, porque representa nuestra esencia, esta vez vinculado a una bailaora y como parte del centro de la guitarra que acompaña a los artistas”, detalló Alférez.