Guía rápida para empezar a jugar en Gamdom

Registro en Gamdom

Google.



Telegram.



Steam.

Inicio de sesión y verificación de la cuenta

En el perfil tienes que especificar tu apodo. A continuación, confirma tu dirección de correo electrónico y tu número de teléfono.



En la segunda etapa se especifica la información personal, incluidos el nombre completo y los datos de residencia.



La última etapa consiste en enviar copias escaneadas de algunos documentos para demostrar la identidad y la residencia.

Sección de apuestas deportivas

Counter-Strike 2;



Dota-2;



League of Legends;



King of Glory;



Starcraft 2;



Valorant и др.

fútbol;



hockey;



baloncesto;



tenis;



voleibol;



cricket;



béisbol;



dardos;



billar.

La sección del casino

Juegos de mesa.



Tragaperras.



Batallas de tragaperras.



Juegos en vivo.

Recarga

Litecoin;



Solana;



Tron;



Bitcoin;



Tether;



Doge;



Ripple;



Ethereum.

haga clic en «Cartera» (en la parte superior de la pantalla);



seleccione el país si no aparece automáticamente;



elija un método de pago adecuado;



especifique la criptomoneda y el importe necesarios;



se realizará el cálculo automático del coste;



continúe con el pago hasta la confirmación final;



espere hasta que el importe de la criptomoneda seleccionada esté en la cuenta.

Retirada de ganancias

Muchos principiantes dudan en empezar a jugar en el sitio Gamdom , por miedo a dar el primer paso. Pero después de dedicar tiempo y esfuerzo, se dan cuenta de que todo era extremadamente sencillo. Consideremos las principales etapas a las que se enfrentará todo nuevo cliente.El primer paso es el proceso de registro. Está simplificado y consiste en especificar el nombre de usuario, la contraseña y el correo electrónico. Para autorizarse en 1 clic, puede utilizar cuentas a través de redes sociales:Es imprescindible estudiar y estar de acuerdo con las normas del sitio, para que no le bloqueen la cuenta. No estará de más suscribirse a las «Noticias y ofertas» para recibir puntualmente toda la información sobre las nuevas promociones, sorteos y torneos que se celebran aquí regularmente.Tras el primer inicio de sesión, se recomienda pasar la verificación inmediatamente. Consta de tres niveles:Tales medidas son exigidas por todos los casinos autorizados en virtud de la Ley contra el blanqueo de dinero y el fraude, y también para confirmar la mayoría de edad del jugador. Esto es necesario para la seguridad del jugador, que podrá restablecer rápidamente el acceso a la cuenta si la pierde. Hasta que no se confirmen los tres pasos, ningún usuario podrá retirar ganancias.Los aficionados a los deportes y a las apuestas ciberdeportivas, pueden elegir entre apostar en deportes electrónicos o en los tipos habituales de disciplinas. En el primer caso, se trata de:La segunda subsección contiene deportes clásicos y exóticos:Numerosos torneos y cuotas actualizadas regularmente le permitirán realizar una apuesta acertada. Para ello, es necesario seleccionar un resultado y haga clic en las probabilidades. En la esquina derecha aparecerá la apuesta en el cupón. Para terminar, deberá especificar el importe y confirmar la acción.Para los aficionados al entretenimiento con apuestas, el sitio ofrece un montón de juegos interesantes. Para mayor comodidad, todos ellos están divididos en secciones:Las tragaperras pueden activarse en modo demo y apostar créditos virtuales. Para apostar dinero, tendrá que recargar su cuenta. Merece especialmente la pena prestar atención a las batallas de tragaperras. En ellas pueden participar de dos a cuatro jugadores. En los juegos en vivo, los clientes son recibidos por crupieres reales en mesas con juegos de cartas, dados, ruleta y otros entretenimientos interesantes. Gamdom casino se posiciona como un casino de criptomonedas, por lo que sólo se aceptan apuestas en monedas digitales. Para depositar, puede utilizar:El depósito se realiza en cuestión de segundos. Si el cliente no dispone de criptomoneda, puede adquirirla directamente en el casino. El proceso es el siguiente:Ahora el cliente puede realizar apuestas libremente y utilizar todas las secciones con entretenimiento, ya que algunos juegos, por ejemplo, con crupieres en vivo, sólo implican un juego por dinero real.Keshout en Gamdom no es diferente del depósito, en el cajero es necesario seleccionar la sección correspondiente y especificar los mismos datos de pago de la que se hizo el depósito. Después de especificar la cantidad y la confirmación, los fondos serán retirados de acuerdo con los términos del sitio, dentro de las 24 horas, pero en realidad sucede mucho más rápido. Ahora es el momento para un jugador potencial para ir al registro y convertirse en un cliente de pleno derecho del sitio.